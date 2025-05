PREMIO BORSELLINO L’AQUILA: IL 23 MAGGIO EVENTO CON IL PRETE ANTICAMORRA MAURIZIO PATRICIELLO

L’AQUILA – La memoria è impegno”: questo il tema dell’evento in programma il prossimo 23 maggio alle 10:30 presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila nell’ambito della XXXIII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzato dal Comune dell’Aquila con la collaborazione dell’associazione Società Civile, in concomitanza con la Giornata per la legalità e del 33° anniversario della strage di Capaci.

Diversi gli interventi previsti nel corso della manifestazione, con ingresso libero e alla quale parteciperanno gli alunni di alcuni istituti superiori scolastici cittadini. Dopo i saluti istituzionali del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e del prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo, il dibattito proseguirà con gli interventi del prefetto Renato Cortese, Direttore reparti della Polizia di Stato, del prefetto, Luigi Savina, già vicecapo della Polizia di Stato, del parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, e dell’imprenditore testimone di giustizia Luigi Leonardi.