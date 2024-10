PREMIO BORSELLINO SULLA SOLIDARIETA’ ALL’AQUILA ASSEGNATO A RUBILANDIA DI ATRI

ATRI – “Centro di eccellenza a livello nazionale nel campo dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità che ha saputo orientare la propria impresa al bene comune, realizzando opere concrete che coniughino mercato e persona, sviluppo economico, sostenibilità ambientale e solidarietà. una comunità la cui azione non si riduce allo sterile qui e ora ma guarda al futuro contribuendo a costruirlo e migliorarlo”.

Questa la motivazione con la quale la fattoria sociale didattica Rurabilandia di Atri, della Asp 2 di Teramo, è stata premiata ieri a L’Aquila nell’ambito del Premio Nazionale Borsellino 2024 per la solidarietà. A ritirare il riconoscimento la Presidente della Asp 2 Giulia Palestini. “E’ stata una grande emozione ricevere questo premio con i ragazzi e lo staff di Rurabilandia – dichiara Palestini – un riconoscimento che dà valore ancora di più al nostro agire quotidiano al servizio delle famiglie e dei ragazzi con disabilità che frequentano il nostro centro diurno. Ringrazio il Premio Borsellino e tutti gli organizzatori per questa emozione, motivo di orgoglio per tutti noi”.