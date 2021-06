PREMIO “CITTA’ DEL GALATEO”, L’AQUILANA PELLICCIONE SUL PODIO CON “PERSONAGGI AQUILANI”

L’AQUILA – Premio internazionale d’eccellenza “Città del Galateo”: la giornalista Monica Pelliccione sul podio con “Personaggi aquilani” Secondo riconoscimento, in pochi giorni, per la giornalista e scrittrice Monica Pelliccione, con il libro “Personaggi aquilani” (edizioni Arkhé), edito a novembre 2020.

Pelliccione si è classificata terza, nella sezione saggio storico – letterario, al prestigioso Premio internazionale di poesia e prosa “Città del Galateo- Antonio De Ferraris” 2021. Uno dei contesti letterari più importanti nel panorama nazionale: il premio, indetto dall’associazione Verbumlandiart-Aps e coordinato da Regina Resta, allo scopo di premiare opere di eccellenza, è stato insignito della medaglia del Presidente della Repubblica e ha ricevuto il patrocinio morale del Senato, della Camera dei Deputati, della Regione Lazio, della Federiciana Università Popolare e della Società Dante Alighieri.

Presidenti onorari Marina Pratici e Marco Ghitarrani. Presidente di giuria Sergio Camellini. Si tratta del secondo premio attribuito a Pelliccione con “Personaggi aquilani” che racconta la storia e l’evoluzione della città dell’Aquila nei secoli: la scrittrice aquilana è stata premiata la scorsa settimana, a Firenze, nell’ambito del premio internazionale “Ut pictura poesis”. Autrice di “L’Aquila e il polo elettronico. Retroscena di una crisi”, “Nel nome di Celestino. Una nuova luce per L’Aquila”, “San Pietro della Jenca. Il santuario di Giovanni Paolo II sul Gran Sasso d’Italia”, “Storie di donne”, “L’Aquila – Le 100 Meraviglie +1″,”Pastori d’Abruzzo” e “Personaggi aquilani”, Pelliccione è stata insignita del premio nazionale “Agape” per la cultura. Nel 2019 le sono stati conferiti il premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura, il “Rotary international Caffé letterari d’Italia e d’Europa” per la saggistica. Menzione d’onore al concorso internazionale “Ut pictura poesis”, a Firenze, ha ricevuto il premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, il premio “Verga d’argento” per la letteratura, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo e il “Margherita d’Austria” per la saggistica. Terza classificata al premio internazionale di letteratura “Luca Romano”, nel 2020, ha ottenuto la menzione d’onore per la saggistica al “Premio internazionale Kalos”, la menzione d’onore al XI premio internazionale di letteratura “Città di Cologna Spiaggia”, il Diploma d’onore al 24esimo premio letterario internazionale “Penna d’autore” e il premio speciale della giuria al concorso internazionale Città di Firenze “Ut pictura poesis” 2021. Seconda classificata al premio letterario nazionale Città di Chieti.