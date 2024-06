PREMIO CONFINDUSTRIA IMPRESA SOSTENIBILE 2024: APERTE LE CANDIDATURE

L’AQUILA – La Piccola industria di Confindustria, in collaborazione con il Sole 24 Ore, ha lanciato una nuova edizione del Premio Impresa sostenibile. Giunto alla terza edizione, il premio intende valorizzare le piccole e medie imprese che, per rispondere alle sfide di questo momento storico, hanno intrapreso progetti di crescita e di sviluppo in grado di garantire un corretto impiego delle risorse economiche, ambientali e umane. Progetti che offrono risultati durevoli nel tempo, che soddisfano i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future.

Le imprese che hanno elaborato un progetto che risponde all’obiettivo di sostenibilità possono candidarsi, entro il 22 settembre 2024, scegliendo fino a un massimo di due tra le seguenti categorie: sostenibilità ambientale, che include innovazioni e processi virtuosi con una ricaduta positiva sull’ambiente; sostenibilità digitale, che guarda alle tecnologie IT e alla modalità con cui si sviluppano la tecnologia con progetti che contribuiscano creazione di un mondo migliore, sia rispetto alla sua natura, sia rispetto al suo ruolo strumentale verso ambiente, economia e società; sostenibilità economica, per i processi virtuosi per generare lavoro, mantenere sul territorio il valore aggiunto, combinare le risorse in maniera efficace e promuovere una crescita duratura, dando sostentamento al sistema territoriale; sostenibilità sociale, che comprende azioni e innovazioni per raggiungere una reale equità nella società, con una diversità di azioni che incidono a livello giuridico, economico e culturale e sostenibilità inclusiva – Design for all, dedicata a progetti e iniziative per la realizzazione di ambienti, prodotti, edifici e soluzioni che siano fruibili da tutte le persone, incluse quelle con disabilità, secondo un approccio di progettazione universale.

Per ciascuna categoria, una Commissione appositamente nominata da Confindustria selezionerà tre vincitori che verranno premiati in occasione del Forum Sostenibilità il 23 ottobre a Roma. Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura, sul regolamento e sull’evento sono disponibili al seguente link: https://premioimpresasostenibile2024.ilsole24ore.com/