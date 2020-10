PREMIO CULTURALE “UT PICTURA POESIS”: PREMIATI GLI ARTISTI AQUILANI EMANUELE E ZENADOCCHIO

L’AQUILA – Premio alla cultura ai due artisti aquilani Mimmo Emanuele e Antonio Zenadocchio.

L’associazione culturale IrdiDestinazionearte, che opera ormai da anni sul piano culturale e artistico in ambito nazionale e internazionale, in collaborazione con Sesamax marketing e associazione Apice, con la partecipazione del Cabildo de Fuerteventura e del Consolato Italiano di Gran Canaria, ha premiato a Puerto del Rosario (Fuerteventura), personalità italiane e spagnole che si sono distinte nel campo dell’arte e della cultura nell’ambito della IV edizione del premio culturale Ut Pictura Poesis.

L’evento, che ha visto la partecipazione del Console Onorario d’Italia Dr. Josè Carlos De Blasio, è avvenuto il 5 settembre a Fuerteventura ed è stato ripetuto il 19 a Sant’Eusanio Del Sangro (Chieti), in piazza Monteclo. Secondo il presidente dell’associazione, Massimo Pasqualone, “è in questo periodo di difficoltà nazionale e internazionale per via del Covid che l’arte deve svolgere la sua funzione sociale più che mai ed essere di riferimento per tutti. In questo senso l’associazione è stata decisamente reattiva e propositiva, nonostante le restrizioni sanitarie dell’emergenza”.

La referente per l’Abruzzo, Maria Basile, ha sottolineato il proposito perseguito dall’associazione “di individuare quelle personalità del mondo dell’arte che operano senza tanto clamore, ma con determinazione e qualità del lavoro”.

E’ con questo spirito che i due artisti abruzzesi sono stati selezionati e premiati. La stessa Associazione ne aveva già riconosciuto il valore con il conferimento a entrambi l’8 marzo a Forte dei Marmi, nell’ambito di Kalos 2020, del premio di Maestro d’arte (cerimonia di premiazione spostata per via dell’emergenza Covid al 19 luglio a Tollo) e il 13 settembre a Pescara, nell’ambito del premio Ut Pictura Poesis Arte, con la Menzione d’onore a Mimmo Emanuele e il premio della critica a Antonio Zenadocchio.

Kalos 2020 verrà presentato anche a Dubai, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza Covidin ambito internazionale.

