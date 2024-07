PREMIO DANZA CITTA’ DELL’AQUILA: GRANDI RICONOSCIMENTI PER L’ACCADEMIA ZERO GRAVITY

L’AQUILA – Ben 8 coreografie risultate meritevoli di podio nelle diverse categorie divise per disciplina ed età.

Nella serata di sabato 29 giugno, presso la Scalinata di San Bernardino, l’Accademia di Danza Zero Gravity ha stupito la giuria ed i presenti nell’ambito del Premio danza città dell’Aquila, con direzione artistica ed organizzazione a cura di Eleonora Pacini ed Alice Cimoroni.

A partire dalle più piccole fino ad arrivare alla categoria senior, tutti i ragazzi e le ragazze si sono distinti grazie al lavoro dei coreografi Roberto Parisse e Claudia Gentili.

“L’eccellente risultato sottolinea come l’Accademia sia un punto di riferimento per lo studio non solo delle danze ‘Urban’ ma anche per la Danza Classica, Modern, Conteporanea e Contaminato”, si legge in una nota.

Tra i risultati: Primo posto nella categoria Contaminazione/Composizione coreografica Senior e Secondo posto nella categoria Contaminazione/Composizione coreografica Junior.

I ballerini che hanno partecipato al concorso sono: Clara Funaro, Jasper Cabal Gonzales, Jash Lyn Cabal Gonzales, Doriana Bobbio, Claudia Gentili, Federica Rubeis, Luis Galla, Mario Rizaja, Vittoria De Meis, Irene Giannetti, Dahlia Rotilio, Nykyporets Yullia, Veronica Biasini, Ilenia Di Carlo, Camila Schiliro’, Benedetta Cerasoli, Lavinia Facchinei, Viola Pica, Maia Pica, Alice Tarquini, Rebecca Cardarelli, Noemi Petracca, Martina Perinetti, Angelica Pezzopane, Flavia Buccimazza.