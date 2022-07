PREMIO DONNA 2022: UN RICONOSCIMENTO ALLA FORZA, AL CUORE E AL TALENTO FEMMINILE

L’AQUILA – “Questo premio tocca un tema che mi sta a cuore, come stava a cuore a mio padre, Antonio Padovani, nella sua attività politica. quello delle pari opportunità, dell’universo femminile, che è la risorsa primaria della società. Passi in avanti sono stati fatti, in tema di diritti, anche negli ambienti lavorativi, ma molti altri passi devono essere ancora fatti. Il mio pensiero va oggi anche alle donne oppresse sotto il regime talebano in Afghanistan e agli stati uniti dove viene vergognosamente messo in discussione il diritto all’aborto”.

Sono le parole di Gianni Padovani, presidente della Onlus Antonio Padovani, che hanno aperto oggi pomeriggio a Casale Signorini a L’Aquila, il Premio Donna 2022, assegnato ogni anno a personaggi che si sono distinti per le loro qualità professionali, per l’impegno sul campo in difesa dei più deboli e delle vittime di violenza, nato per rimarcare con forza la cultura del rispetto, come prima arma di difesa delle donne, troppo spesso vittime di soprusi e di ricatti”.

L’evento è da quest’anno di rango nazionale, presentato a giugno scorso in Senato.

Ad essere premiate Ilaria Mura, giornalista di Mediaset e inviata di Quarto Grado, Marina Conte, mamma di Marco Vannini, ucciso il 17 maggio del 2015 da un colpo di pistola sparato dal padre della sua fidanzata, Anna Gaeta, moglie di Patrizio Falcone, ucciso in un quartiere di Napoli da una vicino di casa per diverbi condominiali, Alessia Natali, presidente dell’associazione Penepole Abruzzo, che si occupa di persone scomparse e Barbara Schiavulli, giornalista e inviata di guerra. Presente la deputata Stefania Pezzopane Ospite d’onore l’avvocato Nicodemo Gentile, presidente nazionale dell’associazione Penelope.

Saluti istituzionali dell’assessore con delega alle pari opportunità del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, di Fratelli d’Italia, e della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione, è stato presentato il libro “Storie di donne”, che affronta, sotto diverse angolazioni, il dramma della violenza sulle donne nell’alveo familiare, dei soprusi e delle pressioni sui luoghi di lavoro, delle battaglie per la parità di genere che, ancora oggi, vedono troppo spesso la donna soccombere.

Infine l’anteprima del melologo “Zittita!”, di Pelliccione, affidata alla regia e all’adattamento del testo del maestro Sonia Grandis e alla musica originale della compositrice, Rossella Spinosa e prodotta da Lombardia musica.

Lo spettacolo debutterà al festival del Melologo di Como, alla Pinacoteca civica, il 19 novembre prossimo, per poi calcare le scene dei teatri di tutta Italia.