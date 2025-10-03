PREMIO ECCELLENZE ALL’AQUILANA STEFANIA PEZZOPANE: L’EX SENATRICE, “PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO”

L’AQUILA – “Ringrazio Assotutela per l’onore che mi è stato dato come madrina della 18′ edizione del Premio “Eccellenze Italiane”. Un onore raddoppiato dalla scelta della giuria di premiarmi con una motivazione che mi ha letteralmente commossa. Questo premio lo dedico alla mia città L’Aquila ed alla mia terra l’Abruzzo, ferite il 6 aprile 2009 dal terribile terremoto e che ogni giorno da quel giorno trovano la forza per tornare a nuova e feconda vita”.

” Così ha dichiarato l’on Stefania Pezzopane al termine della cerimonia dell’evento organizzato da Assotutela, guidata dal presidente Michel Emi Maritato e quest’anno dedicata ai giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli indelebili di giustizia e sacrificio.

Questa la motivazione della giuria

“Stefania Pezzopane Eccellenza Italiana 2025. Per il suo lungo impegno e civile, sempre contraddistinto da sensibilità sociale, vicinanza ai territori e difesa dei più fragili. Stefania Pezzopane ha dedicato la sua azione istituzionale alla promozione di politiche inclusive, al sostegno delle donne , dei giovani e delle persone in difficoltà, portando nelle aule parlamentari la voce di chi troppo spesso resta ai margini. La sua esperienza di amministratrice locale e di parlamentare testimonia un legame autentico con le comunità, in particolare con la città dell’Aquila e con le popolazioni colpite dal sisma, che ha seguito con determinazione in un percorso di ricostruzione materiale e morale. Il suo lavoro è stato animato da coraggio, passione civile e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini, diventando esempio di una politica intesa come servizio e responsabilità verso la collettività. Con questo riconoscimento si intende onorare una donna delle istituzioni che, con forza e umanità, ha fatto della sua testimonianza personale e politica un punto di riferimento per il paese.”

Numerose e prestigiose le personalità premiate per il loro impegno a servizio della collettività: tra gli altri Alessandro Mancini, procuratore generale all’Aquila. Luigi Riello, già Procuratore Generale di Napoli; Lucia Musti, procuratrice generale di Torino; Armando D’Alterio, Procuratore Generale di Potenza; lo stesso Valerio de Gioia, magistrato specializzato sui reati da Codice Rosso; Tulio Morello, consigliere del Csm; monsignor Gervais; Golfo Claps, fratello di Elisa; Barbara degli Esposti, madre di Alex Bonucchi; ed altre importanti eccellenze italiane.

La cerimonia si è svolta quest’anno presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “G. Falcone” a Roma, aperta in modo solenne dalla banda musicale dell’Esercito Italiano. Tra i protagonisti della serata l’onorevole Stefania Pezzopane, presente come premiata e come madrina d’eccezione, insieme con l’onorevole Rachele Mussolini e il magistrato Valerio de Gioia.