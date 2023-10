“PREMIO FABRIZIA DI LORENZO”: PUBBLICATO BANDO PER OTTO BORSE DI STUDIO A STUDENTI SCUOLE SUPERIORI

L’AQUILA – È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di otto borse di studio nell’ambito del concorso “Per non dimenticare le vittime del terrorismo”, rivolto agli studenti, frequentanti gli ultimi tre anni, degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado abruzzesi.

Il bando di concorso è parte del ‘Premio Fabrizia Di Lorenzo’, giunto alla sesta edizione, che mira alla valorizzazione delle eccellenze in ambito scolastico e ha lo scopo di mantenere viva la memoria dell’abruzzese Fabrizia di Lorenzo, travolta nel dicembre 2016 da un attentatore alla guida di un tir a Berlino, e di quanti hanno perso la vita a causa di attentati terroristici.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con il Comitato “Insieme per Fabrizia Di Lorenzo” e con il Liceo ‘Giambattista Vico’ di Sulmona, si propone di favorire l’integrazione tra i popoli al fine di creare le condizioni per una civile convivenza tra di essi, a prescindere dalla professione religiosa e ha come scopo quello di combattere tutte quelle forme di prevaricazioni violente messe in atto nei confronti dei diversi, delle donne e dei soggetti deboli.

Le domande di adesione al bando dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 20 ottobre 2023 e ogni istituto che aderisce potrà partecipare con massimo tre studenti.

La prova concorsuale si terrà lunedì 6 novembre 2023, alle ore 9.30, nell’aula magna del Liceo ‘Gentile Mazara’ di Sulmona.

Le borse di studio saranno assegnate agli studenti classificati ai primi 8 posti in graduatoria con importi che vanno dai 2 mila euro per il primo ai 400 euro per l’ottavo.

Il link per scaricare il bando è https://www.iisovidio.edu.it/pagine/per-n-on-dimen-ticare-le-vittime-del-terrorismo—bando-di-concorso-dedicato-a-fabrizia-di-lorenzo.