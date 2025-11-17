PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO: I FAMILIARI DEL PASTICCERE MANIERI, “I TUOI DOLCI SONO UN GESTO D’AMORE”

L’AQUILA – “Hai saputo trasformare ogni dolce in un gesto di amore, ogni ricetta in un racconto di famiglia, ogni giornata di lavoro in un esempio di impegno e generosità”.

Con queste commosse parole, la famiglia di Tulli Manieri, commenta, “con il cuore ricolmo di gioia”, il Diploma di Benemerenza “Fedeltà al lavoro e progresso economico”, ricevuto ieri dallo storico e stimato pasticcere aquilano, dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

“Un premio che onora non solo la tua lunga dedizione al lavoro, ma anche la passione che hai saputo trasmettere attraverso l’arte della pasticceria – scrivono i familiari -. Per noi, sei molto più di un professionista stimato: sei un padre, un marito, un suocero che ha saputo insegnarci, con il tuo modo di essere, il valore della cura, della pazienza, e della bellezza delle cose fatte con le mani e con il cuore. Questo riconoscimento è anche nostro, perché racconta la storia di uomo che lascia un segno profondo, dentro e fuori casa. Con affetto infinito, la tua famiglia”.