PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO: RICONOSCIMENTI PER 33 IMPRESE DELL’AQUILANO

L’AQUILA – Sono 33 le imprese della provincia aquilana che hanno ricevuto il premio “Fedeltà al lavoro e del progresso economico”, promosso per la prima volta dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, a seguito della fusione tra le Camere dell’Aquila e di Teramo e dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Oggi si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza della presidente Antonella Ballone, della giunta e di tutto lo staff camerale, presso la sede aquilana in via degli Opifici a Bazzano.

Hanno ricevuto il premio alla carriera 8 imprese storiche con oltre 50 anni di ininterrotta attività:

Autoricambi Paris Iris – Luco Dei Marsi;

Ettore Barattelli & Figli Srl – L’Aquila;

Edilfrair Costruzioni Generali Spa – L’Aquila;

Franchetti Srl – L’Aquila;

“Hair Enjoy” Snc Di Carlo Di Giovanni e Lorenzo Augi di Carsoli, come riconoscimento alla memoria di Carlo Chicarella;

Macelleria da Mario di Cipriani Gino di Carsoli;

Moro Sas Di Roberto Marzi & C.- L’aquila;

Soluzioni Energetiche Snc di Gabriele D’Alessandro di Carsoli, come riconoscimento alla memoria di Vincenzo Angelini.

A seguire sono stati premiati i dipendenti delle aziende, oltre alle dipendenti camerali Francesca Bocchi e Anna Rita Capannolo, con oltre 25 anni di servizio:

Ciccarelli Antonella, dipendente Db Sider Tecno Sas di Trasacco;

Cococcetta Lucio, dipendente Ance L’Aquila;

De Carolis Domenico, dipendente Edilfrair Costruzioni Generali Spa – L’Aquila;

De Chellis Antonella, dipendente Ance L’aquila;

Di Cesare Raffaele, dipendente Edilfrair Costruzioni Generali Spa – L’Aquila;

Frattale Michela, dipendente Edilfrair Costruzioni Generali Spa – L’Aquila;

Rauso Cristina, dipendente Confartigianato Imprese di Avezzano;

Volpe Massimo, dipendente Ance L’Aquila.

Un premio speciale è stato assegnato al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, “per le doti di professionalità e dinamismo che hanno consentito il rilancio economico e sociale del territorio aquilano”, ritirato dal fratello Roberto Biondi.

Infine, sono state premiate le imprese e le società in attività da almeno 25 anni:

Aliante Servizi di Tempesta Vincenza di Avezzano;

Autofficina di Vitagliani Enrico di Avezzano;

Capo Gianfranca di Pescina;

Cappelli Giuseppina di Carsoli;

Ce.Me.C. di Picchione Lucio di Pizzoli;

Corrente Mario – L’Aquila

Centofanti Lanfranco & C. Snc, ristorante L’angolo d’Abruzzo di Carsoli;

Cucchiarelli Sandro – L’Aquila;

De Andreis Fausto di Capitignano;

Di Francesco Michelangelo di Avezzano;

Di Pietrantonio Fernando di Avezzano;

Due Emme Erre Arte Di Maria Grazia Oliva di Pescasseroli;

Farmacia Dr.Ssa Paola Ferrari di Scurcola Marsicana;

Flammini Lina di Lecce nei Marsi;

Finim Srl – L’Aquila;

Greco Franco di Carsoli;

Hair Style Nadia di De Santis Nadia di Arischia;

Marzi Moreno – L’Aquila;

Pascucci Mauro e C. Sas di Tagliacozzo;

Professional Service Srl di Maurizio Ardingo – L’Aquila;

Santilli Armando – L’Aquila;

Wash Agency Srl – L’Aquila;

Autotrasporti F.lli Lalli di Roberto Lalli e Cesidio Snc – L’Aquila;

Di Cicco Sas di Vittorio Di Cicco di Celano;

D B Sider-Tecno dei F.lli Di Benedetto di Francesco Di Benedetto & C. S.A.S. di Trasacco.

Il prossimo appuntamento con il “Premio Fedeltà al lavoro” è a Teramo domenica prossima, 3 dicembre, a partire dalle 9:00, in via Savini, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione delle imprese teramane.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale facebook della Camera Gran Sasso, come per la cerimonia odierna visibile al seguente link: https://fb.watch/oy_GYnvBow/