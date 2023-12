L’AQUILA -“Ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria”, tanto da eccellere tra le circa 20.000 aziende sanitarie analizzate, attualmente presenti sul territorio italiano. Con queste motivazioni il Centro di Implantologia dentale dell’Aquila, diretto dal dottor Marco Parravano, è stato insignito dell’Alta Onorificenza di Bilancio, in occasione del 53° Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2023, posizionandosi tra le uniche 15 Top imprese del settore Sanità a livello nazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria.

La cerimonia di conferimento ha avuto luogo lunedì 11 dicembre, in piazza degli Affari a Milano, nel prestigioso palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana. A presentare il giornalista e direttore del Day Time Rai Angelo Mellone, e la giornalista e capo servizio del Tg1 Maria Soave.

” Sono onorato di questo riconoscimento – . ha commentato Parravano -. In una impresa i segreti del successo sono la caparbietà il coraggio, il controllo del rischio, come pure fattori determinanti, sono quelli di rimanere al passo con le nuove tecnologie, la scelta del personale sanitario e amministrativo, e la costante formazione professionale. Ma alla fine, la cosa davvero decisiva, è la passione e l’amore per il proprio lavoro, che ti dà la spinta e l’energia per andare sempre avanti”. Sul podio, assieme al Centro di Implantologia dentale, altre 14 autorevoli spa e società cooperative della categoria “Sanità”, sulle complessive 196 aziende insignite di altre categorie.

Il Premio Industria Felix – l’Italia che compete” si sviluppa sulla base di una maxi inchiesta giornalistica condotta da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, con il supporto di un Comitato scientifico coordinato dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli, e dall’ingegnere Vito Grassi, vicepresidente nazionale di Confindustria. In collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group, vengono analizzati i bilanci del 2021 di 700.000 società di capitali di tutti i settori imprenditoriali italiani, tra cui sono decretati i vincitori meritevoli del riconoscimento, tramite un incontrovertibile algoritmo di bilancio, che decreta le migliori performance gestionali.

Il Premio, oltre ad essere una vetrina di lustro per l’azienda sanitaria del Dott. Parravano, rappresenta un modello virtuoso e di rappresentanza anche per la regione Abruzzo, e per la qualità della sua offerta sanitaria, che non di frequente si posiziona con successo in scenari di questo tipo.