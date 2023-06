PREMIO “FLAIANO”: VERDONE FINALMENTE A PESCARA, “ENNIO CAPI’ ROMA COME FELLINI, AMIDEI E GUERRA”

PESCARA – “Pescara ora. Sono qui in questa accogliente città che questa sera mi darà il premio ‘Ennio Flaiano’ per il mio ultimo libro. Flaiano era un uomo dell’Adriatico, come lo erano Fellini, Amidei e Tonino Guerra. E nessuno come loro ha capito così bene Roma nella sua magnificenza, nella sua poesia, nelle sue esagerazioni e megalomanie. Una buona domenica a tutti”.

A scriverlo sul suo profilo Facebook è il grande attore e regista romano Carlo Verdone, che questa sera ritirerà il Premio “Flaiano” per la narrativa grazie al suo ultimo libro “La carezza della memoria”. Verdone avrebbe dovuto ricevere il premio lo scorso anno, ma a causa di problemi di salute diede forfait.

L’appuntamento è dalle ore 20:30 all’Aurum.