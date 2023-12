PREMIO GIORNALISTICO POLIDORO: ECCO I VINCITORI. PREMIAZIONE IL 13 DICEMBRE ALL’EMICICLO

L’AQUILA – Marinello Mastrogiuseppe, con la pubblicazione fotografica dal titolo ” Rievocazioni storiche e religiose della provincia dell’Aquila”, è il vincitore della XXII edizione del Premio “Guido Polidoro”.

Il secondo premio è stato attribuito a Tommaso Chimenti, con l’articolo “Aspettando Godot che non ti aspetti: Beckett in abruzzese”, pubblicato sul sito web “Recensito.it”. Il terzo Premio è andato a Eleonora Falci con il servizio dal titolo “Molina Aterno: lì dove tutto parla d’acqua”, pubblicato sul “Capoluogo.it”. Menzioni speciali sono state attribuite a Evelina Frisa e Nikasia Sistilli.

Per la sezione del Premio Polidoro dedicata al ricordo della giornalista Manuela Romitelli e dedicata ai praticanti delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti i vincitori sono stati Chiara Dall’Angelo e Luca Capponi della scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Il Premio alla carriera, che avviene su designazione del consiglio dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, è stato assegnato al giornalista Paolo Castignani. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 13 dicembre prossimo, all’Aquila, con inizio alle ore 10, presso la sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, in via Iacobucci 4.

Nell’occasione sarà presentata e sottoscritta la “Carta di Pescasseroli, linee guida sulla consapevolezza ambientale nella professione giornalistica”, approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine su proposta dei consigli regionali dell’Abruzzo, Lazio e Molise, in occasione del centenario della fondazione del Parco Nazionale d’Abruzzo. La presentazione della Carta e il relativo convegno è riconosciuto evento formativo con l’attribuzione dei 6 crediti deontologici.