PREMIO INDUSTRIA FELIX: STUDIO PARIS ENGINEERING DI AVEZZANO TRA LE 100 IMPRESE PIU’ PERFORMANTI

AVEZZANO – Lo Studio Paris engineering, società impegnata nell’ambito dei servizi di progettazione di ingegneria e architettura con sede operativa ad Avezzano e incarichi in tutto il territorio nazionale, è stata tra le 100 imprese risultate più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili delle regioni del Centro Italia e Isole, territorio costituito da Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Sicilia.

Il prestigioso riconoscimento è stato ufficializzato nei giorni scorsi a Roma nella splendida cornice dell’Aula Magna dell’Università Luiss Guido Carli, dove si è svolto l’evento relativo al premio “INDUSTRIA FELIX – L’Italia che compete”.

La selezione dei vincitori è scaturita dall’analisi di circa 70 mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale nelle 7 regioni coinvolte, curata da Industria Felix Magazine, periodico di economia in supplemento con Il Sole 24 Ore, e dall’Istituto Cerved Rating Agency.

Studio Paris engineering Srl è stata fondata nel 2016 dall’ingegnere Livio Paris che, nel ruolo di direttore tecnico, gestisce e coordina le attività in stretta collaborazione con l’amministratore Annunziata Sorrentino.

Nel corso dei 10 anni di attività, l’azienda ha conseguito una crescita esponenziale anche attraverso il coinvolgimento di molti giovani tecnici: a proposito del personale, lo Studio Paris è passato dai 5 professionisti iniziali agli attuali 40, un team che ha dato un fondamentale contributo di nuove idee e rinnovato entusiasmo.

Non è un caso che la società è stata premiata “tra le migliori piccole imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria”.

“Motivo di orgoglio e soddisfazione – ha spiegato il direttore tecnico, Livio Paris – per il management e per tutti i collaboratori è l’aver constatato che tra i 100 premiati, tra i quali spiccano realtà produttive di primo piano in ambito nazionale, Studio Paris è l’unica società di ingegneria ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento. Ricevere un premio di questa importanza insieme ad altre realtà produttive virtuose del panorama italiano ci rende consapevoli del percorso fatto fino ad oggi e ci sprona a migliorare sempre di più per una ulteriore crescita della nostra realtà e del territorio in cui operiamo”.

L’evento di premiazione, moderato dai giornalisti Rai Maria Soave e Angelo Mellone, ha visto gli interventi del professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss, del dottor Michele Montemurro, direttore responsabile di Industria Felix Magazine e del dottor Gennaro Mogavero, sales director di Cerved.

Sono inoltre intervenuti alcuni membri del Comitato scientifico di Industria Felix, tra cui il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini, gli esponenti di Banca Mediolanum Massimo Cupillari e Francesco Tei e di M&L Consulting Group Alessandro Matti.