PREMIO INTERNAZIONALE BONANNI L’AQUILA: INCONTRO DELLA GIURIA TECNICA CON QUELLA DEGLI STUDENTI

L’AQUILA – Si è riunita stamattina la Giuria degli Studenti del XXII Premio internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Nella Sala delle Assemblee di BPER Banca all’Aquila, si è svolta la riunione-incontro della Giuria Tecnica con la Giuria degli Studenti degli Istituti Superiori dell’Aquila, per la designazione del vincitore dell’edizione 2023 del Premio letterario.

Presenti i componenti della Giuria Tecnica: Stefania Pezzopane (presidente), Anna Maria Giancarli, Liliana Biondi e Romano De Marco.

La Giuria degli Studenti è composta da studenti proveniente dall’Istituto superiore “Domenico Cotugno” e Istituto superiore “Amedeo D’Aosta” dell’Aquila. Ha seguito i lavori delle Giurie il Segretario del Premio, prof. Giuliano Tomassi.

“L’incontro con la Giuria degli Studenti è uno dei momenti più emozionanti ed istruttivi del Premio. La loro interpretazione dei testi chiarisce il punto vista dei giovani sulla poesia contemporanea – ha spiegato Stefania Pezzopane, presidente della giuria tecnica -. La presenza degli Studenti conferisce, a questo concorso, un valore aggiunto di freschezza interpretativa. Le giovani generazioni sono parte integrante del Premio, in diversi modi: la Giuria degli Studenti concorre alla scelta del vincitore, nel concorso è presente una sezione per gli Studenti che li vede impegnati, direttamente, come produttori di poesia e da quest’anno è attivo un’importante rapporto con L’Università dell’Aquila, attraverso l’istituzione di una borsa di studio dedicata alla ricerca critica e letteraria su “Laudomia Bonanni”. La presenza dei giovani nei due ambiti è una caratteristica unica che distingue il nostro Premio e di cui siamo orgogliosi. La collaborazione con le scuole superiori della Provincia dell’Aquila e con l’Universita’ degli studi rendono unico questo premio ”.

Per Giuliano Tomassi, segretario del Premio aggiunge: “la passione giovanile e l’approfondimento della lettura delle poesie che questi ragazzi operano, ci danno ogni anno una grande lezione di approccio alla letteratura. L’esposizione chiara delle proprie valutazioni, che essi fanno a tutta la Giuria tecnica, contraddistingue il valore di questo incontro, definendo la capacità di analisi e sintesi che le nuove generazioni di lettori sono capaci di operare”.

Programma

3 novembre

ore 11 – Incontro con gli studenti. Aula Magna Istituto “D. Cotugno, Via Leonardo da Vinci n. 8, L’Aquila

10 novembre

ore 11 – Incontro con la stampa dell’ospite d’onore nella sala assemblee di BPER Banca all’Aquila corso Vittorio Emanuele II, L’Aquila

ore 16 – Premiazione sezione riservata ai detenuti. Casa Circondariale ss80 Preturo, L’Aquila

11 novembre

ore 11 Cerimonia finale di premiazione. Auditorium del Parco del Castello, L’Aquila con la presenza dell’ospite d’onore e degli autori finalisti.