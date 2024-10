PREMIO INTERNAZIONALE BONANNI: SCELTA LA TERNA DEI FINALISTI, SONO D’ALESSANDRO, TADDEI E VILLALTA

L’AQUILA – Si è riunita stamattina la Giuria degli Studenti con la Giuria Tecnica per la scelta dei tre finalisti della sezione di “poesia edita” del XXIII Premio internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Nella Sala delle Assemblee di BPER Banca all’Aquila, si è svolta la riunione-incontro della Giuria Tecnica con la Giuria degli Studenti degli Istituti Superiori dell’Aquila, per la designazione del vincitore dell’edizione 2024 del Premio Letterario Internazionale L’Aquila BPER Banca, intitolato a Laudomia Bonanni.

Presenti i componenti della Giuria Tecnica: Stefania Pezzopane (presidente), Anna Maria Giancarli, Liliana Biondi e Romano De Marco.

La Giuria degli Studenti è composta da studenti proveniente dall’Istituto superiore ‘Domenico Cotugno’ e Istituto superiore ‘Amedeo D’Aosta’ dell’Aquila.

Ha seguito i lavori delle Giurie il Segretario del Premio, prof. Giuliano Tomassi. Questa la terna selezionata dalle Giurie: Francesco D’Alessandro con il libro “Camminando”, Il Labirinto, Federica Taddei con “Eravamo Purissimi”, Manni e Gian Mario Villalta, “Dove sono gli anni”, Garzanti

Tra questi nomi sarà designato il vincitore assoluto della XXIII edizione del Premio Letterario Internazionale L’Aquila BPER Banca, intitolato a Laudomia Bonanni.

“L’incontro con la Giuria degli Studenti – ha dichiarato il presidente della Giuria, l’on. Stefania Pezzopane, – è uno dei momenti più significativi e stimolanti del Premio, poiché offre uno sguardo fresco e autentico sulla poesia contemporanea, visto attraverso gli occhi dei giovani. La loro interpretazione dei testi aggiunge un valore unico al concorso, infondendo un senso di novità e vivacità. I giovani non sono solo osservatori, ma partecipano attivamente in vari modi: contribuiscono alla scelta del vincitore e, con una sezione dedicata agli Studenti, si cimentano essi stessi nella creazione poetica. Lavorare al loro fianco è sempre una scoperta straordinaria”, conclude Pezzopane.

“La passione con cui i giovani si avvicinano alla poesia – ha aggiunto il segretario del Premio, Giuliano Tomassi – e l’intensità con cui esplorano i testi ci offrono ogni anno una lezione preziosa sul valore dell’approccio alla letteratura. La loro capacità di esporre in modo chiaro e strutturato le proprie valutazioni davanti alla Giuria tecnica non è solo una dimostrazione di impegno, ma anche di una notevole abilità analitica e sintetica. Questi giovani lettori dimostrano, con la loro partecipazione, che le nuove generazioni non solo apprezzano la poesia, ma sono anche in grado di interpretarla con profondità e rigore critico, portando così un contributo significativo e originale al concorso”.

Il programma

15 novembre ore 10.30, nella sala assemblee di BPER Banca all’Aquila sarà presentato alla stampa l’ospite d’onore, il poeta tedesco Durs Grünbein.

15 novembre ore 16 Cerimonia di Premiazione della sezione riservata ai detenuti, che si svolgerà nel Carcere dell’Aquila

16 novembre ore 11 Cerimonia finale del XXII Premio internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni