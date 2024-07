PREMIO INTERNAZIONALE D’ANGIO’: TUTTO PRONTO PER LA XVIII EDIZIONE

SCURCOLA MARSICANA – Manca ormai davvero poco alle due attesissime serate della XVIII Edizione del Premio Internazionale Carlo I D’Angiò, che ci saranno il 4 e 5 luglio in Piazza Risorgimento a Scurcola Marsicana (L’Aquila).

Un’edizione particolare che ha aggiunto diversi riconoscimenti, in importanti ambiti, ai “consueti” premi che ogni estate vengono assegnati a chi si è distinto non solo nell’ambito culturale, portando alto il nome dell’Abruzzo nel mondo.

Il presidente del Centro Studi Carlo D’Angiò, architetto Lorenzo Fallocco, in una nota, si dice particolarmente emozionato in attesa delle due serate: “Avremo personaggi illustri tra i premiati e anche molti che riceveranno i riconoscimenti, ne sono molto orgoglioso e sono felice della presenza della Regione Abruzzo con alcuni rappresentanti importanti e per l’arrivo del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e del ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano. Saranno due serate straordinarie che porteranno a Scurcola Marsicana cultura, arte, storia, spettacolo”.

Le due serate saranno affidate, come da tradizione, alla professionalità del presentatore e giornalista Luca Di Nicola.

I premiati:

Banda della Polizia Penitenziaria Istituzioni, Chiara Tarquini Musica, Enrico Melozzi Musica, Vincenzo Olivieri Spettacolo, Giuliana De Sio Cinema, Franco Cardini Cultura, Livio Leonardi Televisione, Gennaro Sangiuliano ministro della Cultura, Gigi Marzullo Giornalismo, Jarno Trulli Sport, Giampaolo Letta Produzioni cinematografiche, Marco Columbro Televisione.

Riconoscimento “Uomini e popoli tra cultura e storie”: Riccardo Milani Cinema, Corrado Oddi Cinema, Sergio Santarelli Cinema, Elisa Di Eusanio Cinema, Sergio Meogrossi Cinema, Alessandra Barbonetti Cinema.

Riconoscimento RAL (Riconoscimento Artistico Locale): Massimo Coccia Musica, Maurizio Di Cintio Comunicazione, Andrea Favoriti Medicina.

Sigillo Abbaziale Santa Maria della Vittoria: cardinale Giuseppe Petrocchi Chiesa Cattolica

Riconoscimento “Uomini e popoli per la pace”: Padre Maurizio Patriciello Personalità 2024

Riconoscimento “Sigillo Città della Battaglia”: Natalia Coppa Solari Istituzioni

Riconoscimento “Senato della Repubblica”: Roberto Santangelo Istituzioni

Riconoscimento “Camera dei Deputati”: Guido Iorio Istituzioni

Riconoscimento “Provincia dell’Aquila RAI”: Giuseppe Cipollone Istruzione

Appuntamento giovedì 4 luglio con il concerto della Banda della Polizia Penitenziaria e venerdì 5 luglio il Gran Galà.