PREMIO “CITTÀ DEL GALATEO” ALLA GIORNALISTA AQUILANA PELLICCIONE CON “ALLA CORTE DI MARGHERITA”

L’AQUILA – Premio internazionale d’eccellenza “Città del Galateo” alla giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, con il libro “Alla corte di Margherita” (Daimon edizioni). La cerimonia si svolgerà il prossimo 6 ottobre, nella prestigiosa cornice della sala del Primaticcio della Società Dante Alighieri, a Roma.

Il premio, giunto alla IX edizione e organizzato da Verbumlandiart, è insignito della medaglia del Presidente della Repubblica e gode del patrocinio della Società Dante Alighieri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Regione Lazio.

Nato per onorare la figura dell’umanista Antonio De Ferraris, il Premio assegna riconoscimenti a Eccellenze italiane e straniere “che sono il volto della vera cultura. Personaggi che con il loro lavoro contribuiscono a valorizzare lo studio e la ricerca”.

Presidente onorario è Alessandro Masi, accademico italiano e segretario generale della società Dante Alighieri, presidenti Sergio Camellini e Regina Resta. Oltre 150 le opere di autori italiani e stranieri in concorso.

“Alla corte di Margherita”, premiato nella sezione saggistica, omaggia nel cinquecentenario della nascita della Duchessa d’Asburgo, una donna protagonista assoluta della scena politica del Cinquecento italiano ed europeo e il suo legame con città come L’Aquila, Roma, Parma e Piacenza. Pelliccione, firma del quotidiano “Il Centro”, è socio onorario dell’Accademia letteraria Raffaele Viviani di Napoli e membro di giuria del Concorso internazionale di letteratura Uniti per la legalità. Tra i riconoscimenti ottenuti il Premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura , il Rotary Agape Caffè letterari d’Italia e d’Europa per la saggistica, il premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio “Donne e comunicazione” per il giornalismo e il “San Lorenzo”, a Firenze. Premio speciale “Patrizio Falcone” per il giornalismo, è stata insignita del Premio internazionale Spoleto Menotti Art festival per la letteratura e del premio letterario internazionale Surrentum. Nel 2022 ha vinto il premio Pier Paolo Pasolini per la letteratura e il premio Isola d’Elba.

