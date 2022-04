PREMIO INTERNAZIONALE SENGHOR: PREMIATO IL POETA DI LANCIANO BRUNO MONTEFALCONE

LANCIANO – Il poeta e scrittore Bruno Montefalcone di Lanciano, classe 1982, ottiene la Menzione di merito al Premio Internazionale Léopold Sédar Senghor 2021/’22 con la poesia inedita “I volti dell’esistenza umana”.

All’autore frentano è stato conferito il Premio Senghor dopo che la sua Opera era rientrata nella ristretta Rosa dei finalisti superando un’ampia selezione di componimenti poetici in gara provenienti da ogni parte del mondo.

La Cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma il 9 aprile scorso alle ore 16 presso l’Auditorium del Centro Congressi Frentani nel cuore della Capitale.

La Settima Edizione del Premio Internazionale di Poesia Léopold Sédar Senghor, ha ricevuto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo, del Pontificio della Cultura – Vaticano, del Cercle Richelieu – Senghor di Parigi, del Sindacato Italiano CGIL- SPI, della Fondazione La Pira e di altre istituzioni italiane.

Il Premio, in questa edizione come in quelle passate, ha avuto una partecipazione numerosa di autori dell’Europa, dell’America, dell’Africa e dei Caraibi, ed ha come obiettivo la promozione della figura del celebre poeta, ideologo e politico Léopold Sédar Senghor, la diffusione dei suoi scritti, nonché la divulgazione della sua carriera letteraria e filosofica. Senghor è stato il primo Presidente del Senegal dal 1960 al 1980 e primo africano a sedere come membro dell’Académie française.

Posto sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica del Senegal, Eccellenza Macky SALL, la cerimonia è stata preceduta da una conferenza, “Il contributo di Léopold Sédar Senghor alla costruzione della Civiltà dell’Universale”, che ha visto l’intervento dal Poeta e Filosofo, Pr. El Hadji Hamidou Kassé, Ministro-Consigliere dell’attuale Presidente della Repubblica del Senegal per le Arti e la Cultura.

Nel corso dell’Evento sono intervenuti il Presidente del Premio, Cheikh Tidiane Gaye, l’Ambasciatore del Senegal presso il Quirinale, Papa Abdoulaye Seck, l’Ambasciatore del Senegal presso la Santa Sede, Pascal Tine, e Leopoldo Tartaglia in qualità di rappresentante della CGIL – SPI.

La Cerimonia, colma di spunti di riflessione, è stata deliziata dalle ottime declamazioni poetiche degli attori: Pepe Faye, del Teatro Nazionale Daniel Sorano del Senegal, e Paola Donati.

Il poeta e scrittore Bruno Montefalcone è nato a Lanciano nel 1982. Si è laureato in Economia a 23 anni. Dopo vari corsi di scrittura, ha esordito nel mondo della Letteratura a 24 anni con la sua prima pubblicazione dal titolo Ombre e luci.