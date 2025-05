PREMIO INTERNAZIONALE SILONE: INSEDIATO COMITATO, SANTANGELO PRESIDENTE

L’AQUILA – Si è insediato, questa mattina, all’Aquila, nella sede dell’assessorato regionale alla Cultura, il comitato del premio internazionale Ignazio Silone alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, dei consiglieri regionali Massimo Verrecchia, Antonietta La Porta e Pierpaolo Pietrucci, del sindaco di Pescina, Mirko Zauri, e dell’assessore del Comune di Pescina, Antonio Odorisio.

Il premio internazionale Silone, giunto alla 28° edizione, avrà luogo a Pescina dal 19 al 23 di agosto e avrà come titolo “Il giornalista e l’impatto sulla società italiana”, tema che consentirà di approfondire l’importante ruolo del Silone giornalista.

All’unanimità, è stato nominato presidente del Comitato l’assessore Roberto Santangelo.

“Sono estremamente onorato per il ruolo che mi è stato conferito – ha affermato Santangelo – soprattutto in considerazione dell’importanza di questo premio internazionale che resta sempre un fiore all’occhiello nel panorama culturale della regione Abruzzo”.

Il programma della manifestazione sarà ricco di contenuti sia a livello di approfondimenti culturali sia riguardo alla presentazione di libri a tema.

Inoltre, è prevista la presenza di tanti nomi di rilievo in campo culturale così come quella di giornalisti di caratura nazionale, spesso inviati all’estero, di scrittori attenti alle questioni ed alle riflessioni care ad Ignazio Silone e di docenti universitari, la cui conoscenza delle tematiche siloniane resta un fattore determinante per la loro divulgazione anche nelle sedi universitarie coinvolte.

Ad animare le serate, nelle giornate del Premio, interverranno importanti personaggi oltre ad essere prevista l’esibizione di alcuni gruppi musicali.