PREMIO “LA PERLA DEL TIRRENO”: RICONOSCIMENTO A MONICA PELLICCIONE PER LIBRO “L’AQUILA SEGRETA”

L’AQUILA – Premio internazionale “La perla del Tirreno” alla giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione. Il riconoscimento letterario con il libro “L’Aquila segreta” (Arkhé Edizioni): un racconto per testi e immagini che svela una città in cui la storia travalica le tracce visibili, tra memorie antiche e recondite, archetipi e riverberi di autentica cultura. Un libro ricco di suggestioni e misticismo, simboli e leggende che conducono il lettore per mano alla scoperta di un patrimonio di narrazioni antiche e passi storici, tutto da svelare.

La cerimonia di conferimento del Premio, giunto alla X edizione, si svolgerà a Cefalù, In Sicilia, il 14 giugno prossimo.

Con “L’Aquila segreta” Pelliccione ha già vinto il Premio Canaletto, a Venezia.

Autrice di nove saggi, Pelliccione, storica firma del quotidiano Il Centro, nella sua lunga carriera professionale ha ottenuto oltre sessanta riconoscimenti letterari nazionali e internazionali. Lo scorso anno ha ricevuto il premio alla carriera letteraria “The Gran Award to Excellence – Premio alle eccellenze europee 2024” ed è Ambasciatrice agli Stati della Repubblica italiana della Universum International Accademy Switzerland. Nel ricco palmares letterario figurano anche il Premio Internazionale Kalos, il Premio Margherita d’Austria per la Saggistica, il Premio Donne e comunicazione, a Spoleto, il Menotti art festival per la letteratura, il Premio Città del Galateo e il Premio Pier Poalo Pasolini.

E’ stata insignita, inoltre, del Premio Accademico Internazionale di letteratura contemporanea Seneca, riconoscimento all’impegno e al talento nel panorama letterario internazionale.