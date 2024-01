PREMIO “LECTOR IN TERRA LECTI”, EDIZIONE 2024 AI NASTRI DI PARTENZA: IMMINENTE PUBBLICAZIONE BANDO

PESCARA – È ai nastri di partenza, con l’imminente pubblicazione del bando, l’edizione 2024 del Premio “Lector in terra Lecti. Quintino Festival dei lettori. Alle falde della Majella, nel cuore del bacino minerario” promosso dall’Officina dell’onorevole Luciano D’Alfonso, dall’associazione WOO, dalla Fondazione Europa prossima e dall’associazione Pietrara conviviale.

Dopo il successo dell’edizione zero, svoltasi nello scorso mese di settembre, il premio rinnova la sua finalità di esaltare il valore della lettura come elemento fondamentale della formazione della persona e come alimento della crescita civile e culturale della società.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nelle piazze e nei larghi di Lettomanoppello il 7 e l’8 settembre. Nelle due giornate ci saranno concerti musicali, conferenze e si svolgerà la competizione tra i lettori che illustreranno i libri proposti in questa annualità.

Nel dettaglio i libri scelti dalla direzione del Premio per il 2024 sono:

1. per gli alunni della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado: G. Rodari, Gelsomino nel paese dei bugiardi;

2. per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado: D. Salinger, Il giovane Holden;

3. per i giovani sino a trent’anni: U. Eco, Il nome della rosa;

4. per le persone sino a settanta anni: S. Bellow, Herzog;

5. per le persone che vivono l’età della saggezza: G. Sapienza, L’arte della gioia.

Le modalità di partecipazione saranno ulteriormente indicate nel bando che sarà pubblicato nel corso di questo mese di gennaio.