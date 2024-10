PREMIO LETTERARIO BONANNI L’AQUILA: IL FAMOSO POETA TEDESCO GRUNBEIN SARA’ L’OSPITE D’ONORE

L’AQUILA – Durs Grünbein, poeta tedesco, docente di Poetica ed Estetica alla Kunstakademie di Düsseldorf e dal 2009 membro dell’Ordine al merito delle Scienze e arti in Germania, è l’ospite d’onore della XXIII edizione del Premio internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Il nome è stato annunciato nel corso della conferenza stampa, svoltasi stamani nella sala assemblee di BPER Banca all’Aquila, nell’ambito della presentazione del programma di eventi della XXIII edizione del Premio. Alla conferenza erano presenti: Giuseppe Marco Litta, Responsabile Direzione Territoriale Centro-Est BPER Banca; Stefania Pezzopane, Presidente della Giuria; Raffaele Daniele, Vicesindaco del Comune dell’Aquila; Fabrizio Marinelli, Presidente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Carispaq; Giuliano Tomassi, Segretario del Premio; Simonetta De Felicis, Presidente Incoming Rotary Club L’Aquila Gran Sasso.

Programma XXIII Premio internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni: Venerdì 15 novembre 2024 – ore 10.30: Presentazione ospite d’onore. Conduce Monica Pelliccione, referente media BPER Banca. Sala Assemblee BPER Banca, L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II, 48 Venerdì 15 novembre 2024 – ore 16.00: Cerimonia di Premiazione, 13° Concorso, Sezione riservata ai detenuti dei penitenziari italiani. Casa Circondariale, località Le Costarelle sarà presente Durs Grunbein. Presenta la giornalista Angela Ciano.

“Il Premio L’Aquila BPER Banca, intitolato a Laudomia Bonanni, giunto alla XXIII edizione, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più elevati, che proietta la città dell’Aquila e l’intero Abruzzo sulla scena internazionale”, ha dichiarato Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione regionale Centro-Est di BPER. “Una manifestazione che BPER sostiene con convinzione, quale veicolo di crescita e di sviluppo, in un contesto di altissimo profilo. Siamo lieti di supportare un Premio che sta consolidando la sua valenza a livello internazionale, a conferma della vocazione di BPER quale banca attenta e partecipe alle esigenze dei territori in cui opera, in particolare alla cultura in tutte le sue espressioni. La scelta dell’ospite d’onore di quest’anno, il poeta tedesco Durs Grunbein, rimarca la volontà del Premio di lanciare un messaggio universale di condivisione, di interazione sociale e culturale. Il ricco programma, inoltre, testimonia la volontà di BPER, in sinergia con il Comitato organizzatore e le istituzionali locali, di promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie sfaccettature, senza confini, né barriere. Nel solco identitario di una città, L’Aquila, che nel 2026 sarà Capitale italiana della cultura.”

Per l’On. Stefania Pezzopane, Presidente della Giuria del Premio: “Il Premio Bonanni giunge alla sua XXIII edizione con un programma che continua a crescere in qualità e rilevanza culturale. Siamo onorati di accogliere un poeta del calibro di Durs Grunbein, figura di spicco della poesia contemporanea internazionale, come ospite d’onore di questa edizione. La sua presenza è un segnale di quanto il Premio Bonanni abbia ormai conquistato un ruolo di primo piano nel panorama culturale globale. Un ringraziamento speciale, come sempre, va a BPER Banca che sostiene questo prestigioso progetto culturale. Ringraziamo, altresì, le istituzioni, gli studenti delle scuole superiori, il segretario generale del Premio e la Giuria tutta. Quest’anno più che mai, confermiamo il nostro impegno a promuovere la poesia come strumento di crescita umana e sociale tornando nuovamente nel carcere aquilano. L’appuntamento all’interno della casa circondariale resta uno dei momenti più toccanti del Premio, a dimostrazione dell’altissimo valore della poesia che non conosce confini.”

“Un premio – ha commentato il Vicesindaco, Raffaele Daniele – molto importante per la Città dell’Aquila, è attesissimo da tutto il mondo della cultura. Come Amministrazione Comunale non possiamo non ringraziare BPER Banca che dimostra sempre una grande attenzione al nostro territorio; la Fondazione Carispaq, Ente da sempre protagonista dei momenti più importanti della nostra Città e l’on. Stefania Pezzopane che, con determinazione, ha sempre portato avanti questo premio, facendolo crescere”.

“È questo un percorso virtuoso interistituzionale che tutti insieme dobbiamo potenziare in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. Non solo, nel 2025 possiamo suggellare la dimensione italiana ed europea del Premio, anche attraverso il Giubileo di Roma e gli 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi. La Fondazione Carispaq è sempre stata vicina al premio Laudomia Bonanni e posso assicurare che lo sarà ancor di più in questo futuro che ci attende”, ha aggiunto il Presidente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Carispaq, Fabrizio Marinelli

. “Quest’anno, il Premio è caratterizzato da una qualità del prodotto eccezionale che ha messo in seria difficoltà la giuria scelta degli autori”. Così Giuliano Tomassi, Segretario del Premio, che ha aggiunto: “Il Premio ormai è collaudato e molto apprezzato a tutti i livelli nazionali, anche e soprattutto dalle case editrici, specialmente quelle di settore”. “Crediamo che questo Premio, dal carattere internazionale, sia una fondamentale occasione per L’Aquila, visto lo spessore di Laudomia Bonanni. Auguriamo a questo Premio un buon futuro e raccogliamo le persone e gli eventi che potrà mettere in campo in questi anni, come un grande dono, una grande occasione”, ha concluso la Presidente Incoming del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso, Simonetta De Felicis.