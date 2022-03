PREMIO MARCOTULLIO: 2MILA EURO A NEOLAUREATI IN SCIENZE POLITICHE, ECONOMIA, ARCHITETTURA

PESCARA – Sono stati proclamati i giovani vincitori della prima edizione del Premio “Lucio Marcotullio” promosso dal senatore del Pd Luciano D’Alfonso.

I premi del valore di 2mila euro ciascuno sono stati assegnati a tre giovani neolaureati che – con le loro tesi di laurea magistrale in economia, architettura e scienze politiche – hanno rigenerato le tematiche a cui Lucio Marcotullio ha dedicato la propria esistenza di capitano d’azienda, di amministratore locale e di professore impegnato nell’istruzione di generazioni di studenti: i fattori che promuovono l’accrescimento del benessere economico, sociale e culturale delle aree interne.

Il professor Lucio Marcotullio – scomparso a 87 anni nel 2020 – è stato in modo più unico che raro nel nostro panorama una formidabile personalità “multitasking” che, dalla teoria alla pratica, si è tradotta in grande risultati: sindaco di Penne per due mandati, più volte presidente di Confindustria Abruzzo, insegnante di economia aziendale e soprattutto manager e storico fondatore del marchio di alta moda Brioni Roman Style che si è imposto nel mondo partendo da Penne:

“E’ riuscito a coniugare identità territoriale e modernità – ha rimarcato il promotore del Premio, il senatore D’Alfonso – E’ stato un giacimento di motivazione ed è da lì, prima ancora che dalle competenze, che si genera la forza di resistere e di raggiungere i risultati”.

La commissione del Premio “Lucio Marcotullio” è stata composta da Luciano D’Amico ordinario di Economia aziendale nell’Università di Teramo, Lorenzo Pignatti, ordinario di Composizione architettonica e urbana e Direttore del Dipartimento di Architettura della D’Annunzio di Pescara, Fabrizio Politi, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di L’Aquila, Marco Presutti, ordinario di lettere nel Liceo Scientifico Galilei di Pescara, Maura Mantelli presidente di WOO mezzometroquadro spazio cartaceo.