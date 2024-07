“PREMIO MIGRANTI D’ABRUZZO”, SECONDA EDIZIONE A CASTELVECCHIO SUBEQUO. DEDICA A ENRICO ACCONCIA

CASTELVECCHIO SUBEQUO – La seconda edizione del “Premio Migranti d’Abruzzo” si terrà quest’anno a Castelvecchio Subequo, sabato 3 agosto, in concomitanza con la proclamazione dell’anno delle Radici Italiane nel Mondo, all’interno del progetto Italea, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e divulgato anche attraverso le iniziative dedicate da parte dei piccoli Comuni.

Castelvecchio Subequo, terra di partenze e migrazioni che nel corso del secolo scorso spopolarono il paese, vuole così celebrare un tema, quello delle partenze, ancora attuale, ma profondamente cambiato nelle motivazioni. Oggi si può decidere di andare a vivere fuori per motivi di studio, di lavoro, di carriera. Molti dei nostri “espatriati” si sono affermati ai massimi livelli in Italia e nel mondo, non rinnegando mai la loro provenienza, anzi, le loro radici.

A loro è dedicato il premio Migranti, rivolgendo una particolare attenzione alle nuove professioni e alle affermazioni in campo sociale e culturale che, in qualche modo, nascono dalle radici abruzzesi.

I premiati saranno 13. Alcuni sono originari proprio di Castelvecchio o di un borgo limitrofo.

Tutti, comunque, hanno origini abruzzesi.

Daniela Allega Fuciarelli, proveniente dal Michigan, nata a Sulmona da genitori di Gagliano Aterno, fondatrice e designer del marchio di gioielli Architectural Gold;

frate Giulio Cesareo, da Assisi, nato a Torino e vissuto fino a 18 anni a Castelvecchio, oggi Direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi;

Giuseppina Cipolla, magistrato, di Castelvecchio Subequo, ora giudice al tribunale di Palermo;

Tonino Corsetti, emigrante di ritorno, originario di Pacentro, brillante dirigente pubblico in e intellettuale impegnato nello studio della lingua italiana;

Valentina Di Cesare, scrittrice e studiosa di Castel di Ieri e residente a Milano;

Manfredo Di Stefano, medico, residente a Roma, originario di Scanno, specialista in dermatologia e medicina dell’aeronautica, Brigadier Generale del Corpo Sanitario Aeronautico;

Roberto Iezzi, originario di Atri, medico e docente universitario, specializzato in radiologia Interventistica oncologica;

Mauro Melena, ingegnere nativo di Chieti, proveniente dagli USA, antesignano dell’industria dello sviluppo e della costruzione nel settore Oil & Gas;

Enrico Melozzi, di Teramo, compositore, direttore d’orchestra e promotore del progetto della Notte dei Serpenti per la valorizzazione della cultura musicale popolare abruzzese;

Attilio Santucci, originario di San Demetrio De’ Vestini, medico e docente universitario, specialista in protesi dell’anca;

Cesare Stefano Ranieri, di Sulmona, manager nel campo delle risorse umane di importanti realtà industriali di livello internazionale;

Giulia Valdo, di Sulmona, atleta in carrozzella e brillante studentessa universitaria iscritta a due corsi di laurea;

Luca Zavarella, originario di Pratola Peligna, dirigente area Dati e Intelligenza Artificiale ICubed, Microsoft Most Valuable Professionale, e pianista.

Il Premio è dedicato a Enrico Acconcia, animatore e direttore del coro Sirente, che portò in tutta Europa la tradizione musicale popolare abruzzese. “Abbiamo voluto dedicare questo Premio a Enrico Acconcia – dichiara il Sindaco Marisa Valeri – perché lui ha portato nel mondo la nostra cultura, attraverso il coro e i balli tipici della tradizione popolare abruzzese. Castelvecchio è stata accolta in molte delle città più importanti d’Europa e conosciuta anche per le iniziative di Enrico. Vogliamo ricordarlo perché è il simbolo di questa riscoperta delle radici dei piccoli borghi”.

La cerimonia sarà preceduta dalla visita, per chi fosse interessato, della Catacomba Paleocristiana di Superaequum (IV-VI sec. d.C.) attraverso un servizio di accompagnamento con navetta. Luogo di ritrovo: Piazza I maggio, ore 17.

In caso di avverse condizioni atmosferiche la premiazione si svolgerà nella sala Padre Pio Grannonio, in via Roma.

Per info: Armando De Dominicis, 392 1565172