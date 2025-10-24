L’AQUILA: PREMIO NAZIONALE BORSELLINO CONFERITO AL PROFESSOR NICOLA MATTOSCIO

L’AQUILA – La Fondazione Pescarabruzzo esprime profonda gratitudine per il conferimento al proprio Presidente, prof. Nicola Mattoscio, del Premio Nazionale “Paolo Borsellino” 2025 – Sezione Economia e Solidarietà, che è stato consegnato oggi, venerdì 24 ottobre, presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza dell’Aquila, nell’ambito della XXXIII edizione della prestigiosa iniziativa volta a valorizzare la cultura della legalità, della giustizia e dell’impegno civile.
Il prof. Mattoscio, economista e già docente universitario, è stato premiato “per la sua lunga carriera accademica, contraddistinta da rigore scientifico e da contributi originali alla ricerca economica, e per aver promosso con la Fondazione Pescarabruzzo numerose iniziative di sostegno e solidarietà ai più bisognosi – tra cui la Cittadella dell’Accoglienza, il Campus per Studenti Jacques Delors e la Settimana della Solidarietà – oltre che per l’instancabile impegno nella diffusione della cultura, della formazione e della responsabilità sociale”.
Questo premio rappresenta anche un significativo riconoscimento all’intensa attività della Fondazione Pescarabruzzo, da sempre impegnata nella promozione di valori civili, solidarietà attiva, sviluppo culturale e socioeconomico del territorio abruzzese, in coerenza con lo spirito dell’operato del giudice Paolo Borsellino e con i più generali principi di legalità e partecipazione che animano il Premio.
La Fondazione, attraverso il suo Presidente, rinnova il proprio impegno a favore di una comunità più giusta, coesa e solidale, convinta che la cultura, la conoscenza, lo sviluppo economico e l’integrazione sociale rappresentino le linee di azione più efficaci di contrasto alle disuguaglianze e per la costruzione del bene comune.
