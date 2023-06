PREMIO NAZIONALE BUKOWSKY: TRA I VINCITORI ANCHE L’AQUILANO GIANCARLO BOZZETTA

L’AQUILA – La X edizione del Premio Letterario Nazionale Bukowski, organizzato da Giovane Holden Edizioni in collaborazione con Associazione Culturale I soliti ignoti, presieduto da Simona Viciani, traduttrice ufficiale di Bukowski per l’Italia, si archivia con tre vincitori su 584 partecipanti e 90 finalisti. Il Primo Premio Romanzo inedito è stato assegnato a Francesco Biacchi di Cervia (Ravenna) con il romanzo “Colpevolmente innocenti”. La motivazione: “L’originale struttura del romanzo con continui rimbalzi temporali, coinvolge il lettore e lo immerge in un passato appartenente all’io narrante. Una dimensione ri-visitata oniricamente nella memoria e poi ricostruita nella scrittura.”

Il racconto “Porta a porta” di Davide Sannia di Monterenzio (Bologna) ha vinto il Primo Premio Racconto inedito. La motivazione: “Il racconto rende omaggio alle tematiche care a Charles Bukowski. La morte in vita, le ore assassinate da un lavoro incolore che umilia e seppellisce ogni aspettativa, la solitudine. L’autore fa muovere l’io narrante in una società arida abitata da esseri lobotomizzati lontani anni luce dal vero significato dell’esistenza.

Sapiente utilizzo ironico delle citazioni colte in vero stile bukowskiano che rende ancora più tragicomiche le peripezie del protagonista.” Giancarlo Bozzetta di L’Aquila con la lirica “La donna del primo piano” ha ottenuto il Primo Premio Poesia inedita. La motivazione: “Bukowskiana nella tematica e nella struttura, negli accenni alla desolazione dell’arida esistenza della donna alla finestra. La poesia porta un finale struggente: la rievocazione del passato nel ricordo della caducità della gioventù.” Il primo classificato di sezione – romanzo, racconto e poesia – riceve in premio la pubblicazione del proprio lavoro nelle collane di narrativa e poesia di Giovane Holden Edizioni.