PREMIO NAZIONALE INDUSTRIA FELIX: AQUILANA COSTRUZIONI IANNINI MIGLIORE IMPRESA IN ABRUZZO UNDER 40

L’AQUILA – E’ aquilana la impresa al primo posto in Abruzzo per la conduzione under 40, segnale chiaro di un felice ricambio generazionale, che ha prodotto anche una sensibile crescita occupazionale ed economica: la Costruzioni Iannini, del gruppo omonimo guidato dal 28enne imprenditore Davide Iannini, si è aggiudicata il prestigioso premio di miglior azienda a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Abruzzo.

Il riconoscimento è arrivato nell’ambito del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”, riservato nella edizione del 2025 alle imprese del Centro Italia e delle Isole. Sono state 100 le PMI e le grandi imprese più competitive di questo territorio nazionale che si sono distinte per la corretta gestione economico-finanziaria dei bilanci 2023, aziende di tutti i settori merceologici. In questo ambito la regione più premiata è stata le Marche con 19 aziende, a seguire Lazio e Umbria con 17, Toscana e Sicilia con 13, Abruzzo con 11 e Sardegna con 10.

La Costruzioni Iannini, con sede legale a L’Aquila ed una ulteriore a Venezia, conta oltre 100 dipendenti ed ha un fatturato di circa 50 milioni di euro. È una realtà operante su tutto il territorio nazionale specializzata in edilizia civile, restauro conservativo ed infrastrutture. I premi sono stati assegnati sulla base di una maxi inchiesta condotta su circa 70mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale nelle 7 regioni analizzate da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved.

“Sono orgoglioso di questo risultato frutto del lavoro proficuo del mio team e di tutto il personale – spiega il proprietario e amministratore unico Davide Iannini -. Si tratta di un riconoscimento che valorizza anche la nostra città e la nostra regione, evidenziando il dinamismo e la qualità del tessuto imprenditoriale locale. In questa occasione, tengo a ringraziare tutti i miei collaboratori, oltre alle aziende e i professionisti nostri partner. Va riconosciuto a mio padre Eliseo, fondatore del Gruppo, l’intuito e anche il coraggio nell’anticipare il passaggio generazionale, già avvenuto da diversi anni, rispetto ai tempi a cui siamo abituati in Italia. Un tema molto attuale nel mondo imprenditoriale della nostra nazione”.

Il convegno per la premiazione si è tenuto nei giorni scorsi a Roma all’Università Luiss Guido Carli, nell’Aula Magna Mario Arcelli in occasione del 64° evento del Premio Industria Felix, presentato dal giornalista e direttore del Day time Rai, Angelo Mellone, e dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group.

IFM supporta “Sustainable Development Goals”.

Sono intervenuti inoltre il sales director di Cerved Gennaro Mogavero, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment banking Marco Gabbiani, il wealth advisor Massimo Cupillari e il gruppo del private banker Francesco Tei, il relationship manager di ELITE (Euronext) Antonio Pellè e i partner e co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli e Alessandro Mattii, alcuni componenti del Comitato scientifico di Industria Felix: Cesare Pozzi (Luiss) per le conclusioni, Filippo Liverini (imprenditore) e Francesco Lenoci (Università Cattolica).