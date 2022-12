PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE, SOSPIRI: “L’ABRUZZO NON E’ SOLO REGIONE DELLA TRADIZIONE”

L’AQUILA – “L’Abruzzo non è solo una terra dalle grandi tradizioni ma da anni possiamo annoverarla di diritto tra le regioni ad alto contenuto innovativo”.

È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel suo saluto istituzionale al “Premio Nazionale dell’Innovazione” questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

Per Sospiri proprio Palazzo dell’Emiciclo, sede dell’Assemblea legislativa, è uno dei simboli più forti di innovazione in ambito sismico grazie “ai materiali ed alle tecnologie che sono state impiegate e che sono state oggetto di studio di università e ricercatori di tutta Europa. Quindi – ha concluso Sospiri- siamo orgogliosi che questa importante vetrina si tenga nella nostra sede e che siano nostri ospiti numerosi giovani ricercatori. L’Abruzzo ha fatto grandi passi nel campo dell’innovazione industriale e della ricerca e come legislatori saremo attenti a tutelare le nostre radici ed a rilanciare il tessuto economico sostenendo progetti innovativi”.