“PREMIO NAZIONALE PRATOLA” A ENRICO MENTANA, IL 13 NOVEMBRE EDIZIONE GIORNALISMO TELEVISIVO

PRATOLA PELIGNA – Dopo il grande riscontro di pubblico, i tanti consensi e i numerosi partecipanti dell’edizione estiva dello scorso giugno, torna nella tradizionale collocazione autunnale il Premio Nazionale Pratola.

Lo fa con un’Edizione Speciale, la dodicesima in 10 anni, che andrà in scena il prossimo sabato 13 novembre, a partire dalle 11. A fare da splendido scenario liberty, il Teatro Comunale D’Andrea di Pratola Peligna (L’Aquila).

Una versione, questa autunnale, dedicata interamente al giornalismo televisivo.

Gli organizzatori Ennio e Pierpaolo Bellucci e l’Associazione Culturale Futile Utile hanno deciso di attribuire il prestigioso riconoscimento ad Enrico Mentana, tra i protagonisti dell’informazione televisiva italiana. Affronteranno i temi di stretta attualità con il direttore del Tg di La7, sul palco del teatro, Lina Palmerini, quirinalista del Sole 24 Ore, Alessandro De Angelis, vice direttore dell’Huffington Post e Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei Giornalisti D’Abruzzo. A moderare il confronto lo stesso Ennio Bellucci, per tanti anni volto noto della Tgr Rai Abruzzo.

“Nell’anno del decennale del Premio – ha rimarcato il presidente dell’Associazione organizzatrice dell’evento Pierpaolo Bellucci – abbiamo voluto realizzare una doppia edizione per lanciare un forte segnale di speranza e di ripresa a tutto il territorio Peligno, dopo il periodo di ridimensionamento delle attività culturali, dovuto alla difficile situazione determinata dalla pandemia. Noi in verità – ha sottolineato Bellucci – non ci siamo mai fermati. Questo ulteriore sforzo conferma, grazie alla presenza di protagonisti di assoluto prestigio nazionale e regionale, la nostra caparbietà e il nostro impegno nel voler valorizzare Pratola, il territorio e l’intero Abruzzo”.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, sempre attenta e vicina a questo genere di iniziative, del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del più volte candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura, Hafez Haidar e di S.E. Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva. Gli intermezzi musicali saranno affidati al Duo Alexian, composto da Santino e Gennaro Spinelli. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali norme anti Covid-19. Il Premio Nazionale Pratola nato nel 2012, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti e significativi dell’intero Abruzzo e non solo. Ogni anno propone all’attenzione generale l’impegno e la competenza di significative personalità. Donne e Uomini che, nei rispettivi campi di intervento, contribuiscono a rendere meno precario, più libero e vivibile il nostro Paese.

L’intento è quello di dare rilievo alle eccellenze “locali”, del territorio abruzzese, con premi in differenti campi, e attribuire un riconoscimento a personaggi che nel panorama nazionale si sono distinti nella loro carriera.

È il secondo appuntamento del 2021 per la manifestazione abruzzese, che arriva nel suo decennale e dopo l’edizione dello scorso giugno con la partecipazione, tra i 15 premiati, di personaggi come Sigfrido Ranucci, Hafez Haidar, Vanessa Gravina, Enzo Romeo, Amedeo Pomilio, Simona Molinari.