PREMIO OMNIBUS SALUTE DONNA 2025: DOPPIO RICONOSCIMENTO PER L’ASL DI CHIETI

CHIETI – Il ruolo dell’ostetrica elevato a presidio fondamentale della salute femminile. Questo il valore riconosciuto a Cinzia Di Matteo, Responsabile dell’Area Ostetrica della Asl Lanciano Vasto Chieti, e che le è valso il Premio Omnibus Salute Donna 2025 per la professione sanitaria, istituito, com’è noto, con lo scopo di attribuire un riconoscimento a personalità femminili che si sono particolarmente distinte nella loro attività professionale, nel volontariato a favore della salute delle donne, nella divulgazione della medicina e della scienza e con particolare merito nella ricerca scientifica.
Questa la motivazione: “Per una vita interamente dedicata all’assistenza ostetrica, vissuta con competenza, passione e umanità. Costante nel suo impegno per l’aggiornamento professionale e promotrice instancabile dei valori più moderni dell’ostetricia, ha saputo elevare il ruolo dell’ostetrica a presidio fondamentale della salute femminile. Ammirevole esempio di dedizione e innovazione al servizio della salute delle donne.”
Nel corso della stessa cerimonia, che si è svolta al Museo delle Genti d’Abruzzo, analogo premio è stato conferito a Sabina Gallina, responsabile del Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Chieti e Professore Ordinario all’Università “D’Annunzio”.
Nella motivazione si fa riferimento in particolare all’attività accademica, senza trascurare l’attenzione alla salute femminile: “Per una vita straordinaria dedicata alla ricerca e all’insegnamento delle malattie cardiovascolari. La sua predilezione per l’innovazione tecnologica applicata alla diagnostica ecocardiografica si unisce alla profonda umanità ed empatia, dimostrata dalla sua particolare attenzione alla cardiologia di genere, ambito nel quale la comprensione delle differenze cliniche e diagnostiche tra uomini e donne permette di promuovere una medicina più equa e personalizzata. Un esempio luminoso di di eccellenza che unisce quotidianamente scienza, dedizione e sensibilità”.
Alle due professioniste sono giunte le felicitazioni del Direttore generale della Asl Mauro Palmieri, a nome di tutta l’Azienda.
