PREMIO OPTOMETRIA “FRANCESCO FERRANTE”, IL PROFESSOR LUIGI LUPELLI VINCITORE DELL’EDIZIONE 2020-21

ROMA – Luigi Lupelli, di Roma, docente a contratto nel Dipartimento di Scienze – Corso di Laurea in Ottica e Optometria dell’Università degli Studi di RomaTre, è il vincitore dell’edizione 2020-21 del Premio Nazionale di Optometria “Francesco Ferrante”.

La decisione adottata dal Coordinamento nazionale dell’Albo degli Ottici Optometristi, presieduto da Giuseppe Sicoli, presidente dell’Albo degli Ottici Optometristi, d’intesa con il Centro Studi del Premio Ferrante, ha voluto così premiare l’attività pluriennale di Lupelli nel ruolo di docente e punto di riferimento di settore in Italia e all’estero. Membro del Comitato Scientifico della Rivista Italiana di Optometria e dell’Honorary Editorial Board del The Contact Lens Journal (UK), Lupelli ha tra l’altro svolto il ruolo di direttore degli Studi all’ISSO di Roma, di docente all’Istituto Statale di Ottica “De Amicis” di Roma, all’IBZ Vision Science Department di Bologna e quello di Visiting Professor presso l’Institute of Ophthalmic Science di Tel-Aviv e la Aston University di Birmingham (UK).

Fondatore e primo presidente della Società Optometrica Italiana e dell’Accademia Italiana Lenti a Contatto, Lupelli è stato anche vicepresidente europeo dell’International Association of Contact Lens Educators.

Nel 2019 è stato insignito dell’Award Recognition da parte della International Association of Contact Lens Educators per l’attività pioneristica nell’insegnamento della contattologia e per aver rappresentato nel mondo la ricerca contattologica italiana.

Il 28° Premio Nazionale di Optometria Francesco Ferrante 2020-21 è stato quindi attribuito a Luigi Lupelli con la seguente motivazione:

Per i suoi originali contributi offerti nel corso degli anni all’optometria, attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche e su volumi, sia a livello nazionale che internazionale, che hanno contribuito a fornire alla professione uno status scientifico rigoroso. Per l’apporto dato allo sviluppo dell’insegnamento accademico e della formazione optometrica in Italia e all’estero. Per l’impegno professionale, allargato anche nel campo della ricerca, perseguito con determinazione, convinzione e passione.

Il Premio sarà consegnato domenica 14 novembre, alle 21, durante la “Serata insieme”, presso il Palace Hotel di Milano Marittima, in occasione del 46esimo Congresso dell’Albo degli Ottici Optometristi.