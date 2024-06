PREMIO “PERCORSI DI INCLUSIONE” DELL’ATENEO AQUILANO: VINCE CHIARA TUCCELLA

L’AQUILA – Chiara Tuccella, dottoranda di ricerca in Scienze motorie, è la vincitrice della seconda edizione del premio di laurea ‘Percorsi di inclusione’ intitolato alla memoria di Adriano Perrotti, ex consigliere comunale e paladino dei diritti delle persone con disabilità, scomparso prematuramente nel 2020. Il premio, organizzato dall’Università dell’Aquila e Rotary Club L’Aquila Gran Sasso e promosso dalla famiglia di Adriano Perrotti, è riservato ai laureati e alle laureate Univaq che abbiano discusso, nell’anno accademico precedente a quello in corso, una tesi di laurea triennale o magistrale sul tema dell’inclusività.

Il titolo della tesi che si è aggiudicata il premio è “Effetti di un programma di allenamento funzionale basato sul protocollo ‘Ateneo in movimento’ su un’atleta con sindrome di Down”, e la relatrice è stata la professoressa Maria Giulia Vinciguerra. Il premio è stato consegnato dal docente Univaq Walter Giulietti e da Bernadette Pizzoferrato Perrotti.

“Per l’Università, che già in sé è luogo di inclusione, un progetto di questo tipo è importante – valuta Massimo Prosperococco, Disability Manager d’ateneo – siamo felici di contribuire in tal senso sull’esempio di Adriano Perrotti che ci ha insegnato a non arrenderci mai davanti alle difficoltà del quotidiano”. Un ricordo condiviso dal fratello Ettore. “L’impegno di Adriano – ha detto alla premiazione – è sempre stato volto ad andare contro qualsiasi tipo di barriera architettonica”