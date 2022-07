PREMIO PHENOMENA AD ANNA MARIA DI RIENZO, LA CEO DEL GRUPPO DYLOAN ANNUNCIA NUOVA ACQUISIZIONE

PESCARA – “La vita di Anna Maria Di Rienzo è sempre futuro”: il ceo del Gruppo Dyloan ha appena vinto il prestigioso Premio Phenomena per l’imprenditoria femminile del Sud e già annuncia il raggiungimento di un altro traguardo professionale, come si legge in una nota.

“Proseguendo la strada dell’espansione avviata qualche tempo fa, posso annunciare l’imminente conclusione di un’altra acquisizione, in Abruzzo, dopo quelle recenti delle aziende ShapeMode e Orlando. Il premio Phenomena mi ha regalato una grandissima emozione. Idealmente lo condivido con tutti coloro che hanno contribuito, con il lavoro quotidiano, alla nostra storia di successo”, dice Anna Maria Di Rienzo, fondatrice insieme al fratello Loreto del sempre più importante Gruppo Dyloan, che ha l’head quarter a Chieti e diramazioni a Milano e Villamagna (Chieti).

“Dyloan – viene spiegato – è il punto di riferimento dei più altisonanti marchi internazionali della moda Luxury perché leader nella prototipazione e nell’innovazione tecnologica applicata al mondo del fashion, dell’arte e del design”.

Phenomena 2022, bissando il successo della precedente edizione, si è tenuta nell’affascinante location dell’Aurum, ex fabbrica trasformata in spazio di vita culturale. Sotto il cielo stellato, in una calda serata pescarese, la ceo di Dyloan ha ricevuto il premio dalle mani di un’altra imprenditrice, Luciana Ferrone, presidente nazionale CNA Fita.

La kermesse, presentata da Tiziana Panella e Maurizio Vessa, ha riunito il primo e il due luglio ben 120 aziende e 73 imprenditrici del Sud, che hanno esposto nelle sale D’Annunzio ed Europa specialità enogastronomiche, moda, gioielli e molto altro.

“Il fashion ha tenuto banco nel corso della prima serata. E Anna Maria Di Rienzo è stata la mattatrice”.