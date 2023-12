PREMIO PIGRO: “UN FILM SU IVAN GRAZIANI DA GIRARE IN ABRUZZO”

TERAMO – Un film su Ivan Graziani da girare anche a Teramo, grazie all’istituzione della Film Commission, per rendere un tributo al percorso artistico e alla vita del cantautore e nello stesso tempo valorizzare il territorio, la sua terra d’origine che tanto ha amato.

È la volonta espressa dall’assessore regionale Pietro Quaresimale che ha partecipato domenica 9 dicembre alla XXV edizione del Premio Pigro 2023 – Le donne di Ivan a Teramo. Tra gli ospiti della serata Rita Pavone, Angelina Mango e Filippo Graziani.

“Mi piace sottolineare come il Consiglio regionale, su mio impulso abbia votato una legge regionale che stabilisce l’erogazione annuale di un contributo in favore del premio dedicato a Ivan Graziani – ha detto Quaresimale – Per l’anno in corso è previsto un contributo di 25 mila euro. La legge di fatto ha istituzionalizzato il Premio rendendolo stabile, permettendo agli organizzatori di poter contare su un contributo certo ogni anno per programmare la manifestazione con caratura nazionale. In venticinque anni nessuno aveva pensato ad una proposta di legge in tal senso, in questo modo, abbiamo voluto riconoscere il lavoro portato avanti in questi anni dall’associazione culturale dedicata ad ‘Ivan Graziani’, che con la sua attività ha permesso di mantenere vivo il ricordo del grande artista abruzzese che in vita si è imposto sul panorama musicale nazionale e internazionale”.