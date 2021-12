PREMIO POLIDORO, I VINCITORI DELLA XX EDIZIONE

L’AQUILA – E’ Piero Papa il vincitore della ventesima edizione del “Premio Polidoro”, per un articolo dal titolo ” Per salvarsi i camosci ora puntano in alto”, apparso sul settimanale “Venerdì” di Repubblica.

Il secondo premio è stato attribuito a Nicolino Farina per l’articolo ” Il vino cotto nella storia e nella tradizione teramana”, pubblicato sull’Araldo.

Il terzo premio è stato assegnato a Loredana Lombardo per l’articolo “Cimitero monumentale dell’Aquila, un tour tra magia e storia”, pubblicato sul Capoluogo.it.

Menzioni speciali sono state attribuite a Maurizio Di Fazio ( l’Espresso) e Adele Di Feliciantonio ( Il Centro). Il Premio alla carriera è stato assegnato, dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, a Francesco Totoro. La cerimonia di consegna dei Premi si terrà il 16 dicembre, alle ore 10,30, nella sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila.

Nella foto i componenti la giuria presieduta dal prof. Walter Capezzali e da Marina Marinucci (Odg), Angela Ciano (Fondazione Carispaq), Duilio Rabottini (Regione Abruzzo) e Luca Marchetti ( Bper Banca).