PREMIO PRISCO: TRA I FINALISTI GLI ALLENATORI CONTE, FABREGAS E ITALIANO, CERIMONIA FINALE A CHIETI

CHIETI – E’ arrivato alla ventesima edizione il Premio nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva e quest’anno tra i finalisti, nella terna Allenatori, ci sono Antonio Conte (Napoli), Cesc Fàbregas (Como) e Vincenzo Italiano (Bologna).

La giuria si è riunita ieri mattina a Bolognano (Pescara), nell’azienda agricola “Ciccio Zaccagnini” dove Prisco, indimenticabile ex vicepresidente dell’Inter, era solito recarsi durante i suoi frequenti viaggi in Abruzzo. Presieduta da Italo Cucci e composta dai giornalisti Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico, con la partecipazione straordinaria dell’ex presidente della Figc e attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore “Giuseppe Prisco”, la giuria ha selezionato per la terna Calciatori Francesco Acerbi (Inter), Scott Mc Tominay (Napoli) e Kenan Yildiz (Juventus); per i Dirigenti di società Joe Saputo (Bologna), Veronica Squinzi (Sassuolo) e Rocco Commisso (Fiorentina).

La stessa giuria ha selezionato i finalisti della XVIII edizione del Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini”, dedicato al giornalista scomparso nel 2004, già membro della giuria del ‘Prisco’. Nella terna Francesco Repice (RadioRai), Fabio Caressa (Sky Sport) e Carlo Genta (Radio24 – Il Sole 24 Ore). Ai vincitori, che saranno proclamati nelle prossime settimane, verrà conferita una creazione artistica appositamente realizzata dal pittore, scultore e incisore Mimmo Paladino, nel corso di una cerimonia lunedì 22 settembre 2025, alle 11, nel Teatro Marrucino di Chieti.