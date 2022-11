PREMIO SCUOLE SICURE, BIONDI: “VICINO A GENITORI PICCOLO TOMMASO, IMPEGNO AMMINISTRAZIONE COSTANTE”

L’AQUILA – “Comprendo profondamente e sono vicino al dolore dei genitori del piccolo Tommaso e l’impegno dell’amministrazione è costante affinché i nostri ragazzi possano formarsi e crescere in luoghi sempre più sicuri, confortevoli e rispondenti alle moderne ed attuali esigenze della didattica”.

Lo dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo la lettera inviata dai legali dei genitori del piccolo Tommaso D’Agostino, morto a 4 anni travolto da un’auto all’interno del cortile dell’asilo “I Maggio”. Nella missiva, in merito al premio “Scuole sicure e confortevoli”, gli avvocati hanno parlato di “schiaffo ai genitori”.

E così Biondi spiega: “Solo un mese fa l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento importante – 3 mln di euro – per le operazioni di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico ‘I Maggio’, situato nel quartiere di Pile, un progetto che rientra nelle opportunità del Pnrr che questo comune ha inteso cogliere a vantaggio della comunità e dei suoi figli”.

“In merito al riconoscimento Cresco Award ottenuto a Bergamo, nell’ambito dell’assemblea nazionale Anci, il premio riguarda il progetto, finanziato dal Mims già da luglio 2021 con fondi del Pnrr, per la riqualificazione dell’ex scuola media di Sassa, lesionata dopo il terremoto del 2009, al cui posto sorgeranno strutture per lo sport e spazi idonei alle attività ludico-culturali, attraverso l’allestimento ambienti a misura di bambino, ragazzi e anziani, con attrezzature e una serie di funzioni strettamente correlate con gli spazi verdi, in modo da favorire un costante utilizzo dell’area a servizio dell’intera comunità”, conclude il primo cittadino.