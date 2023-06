PREMIO STREGA: ADA D’ADAMO NELLA CINQUINA DEI FINALISTI

ROMA – I cinque finalisti del Premio Strega sono: Rosella Postorino con “Mi limitavo ad amare te” edito da Feltrinelli; Ada d’Adamo con “Come d’aria” edito da Elliot; Maria Grazia Calandrone con “Dove non mi hai portata” pubblicato da Einaudi; Andrea Canobbio con “La traversata notturna” pubblicato da La nave di Teseo e Romana Petri con “Rubare la notte” edito da Mondadori.

L’elenco è in ordine di classifica.

Ieri il libro di Ada d’Adamo, scomparsa il primo aprile, ha vinto il Premio Strega Giovani.

Nata a Ortona (Chieti) nel 1967, l’autrice è morta a 55 anni dopo una lunga malattia poco dopo essere entrata nella dozzina del Premio Strega 2023 con il suo romanzo d’esordio uscito a gennaio. Come da regolamento, l’opera è rimasta in gara.

In Come d’Aria, scritto nell’arco di molti anni, d’Adamo racconta la nascita e i primi anni di vita della figlia Daria, affetta da una grave patologia congenita. La madre sulla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata a sua volta. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente a questa ragazza magica e raccontarle la loro storia.

