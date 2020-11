PREMIO SULMONA “GAETANO PALLOZZI”: ECCO I VINCITORI DELLA 47ESIMA EDIZIONE

SULMONA – Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di “Stasera Italia Weekend” su Rete 4, Andrea Vianello, direttore di Rai News 24 e il disegnatore satirico Federico Palmaroli (Osho) sono i vincitori del Premio Sulmona di giornalismo 2020. I vincitori saranno premiati sabato 5 dicembre, alle ore 17, in occasione della cerimonia di chiusura del 47° Premio Sulmona 2020 “per Gaetano Pallozzi” – Rassegna internazionale di arte contemporanea, che si potrà seguire sul web. A decidere i premiati è stata una giuria presieduta dal vicedirettore di Rai 2 e consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Paolo Corsini. Il Premio Sulmona di giornalismo si svolge come di consueto in concomitanza della Rassegna di arte contemporanea, organizzata dal Circolo di arte e cultura “Il Quadrivio”, con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune di Sulmona. Quest’anno, alla mostra allestita alla pinacoteca di arte moderna e contemporanea, hanno partecipato circa 240 artisti provenienti da tutto il mondo.

Sono inoltre stati assegnati dal Circolo di arte e cultura “Il Quadrivio” il Premio Nazionale per la Cultura 2020 a Yàsuko Ishikàwa (Giappone), scrittrice e imprenditrice, nonché autrice di “Mysterious Abruzzo”, prima guida in giapponese della regione da lei profondamente conosciuta, e il Premio Nazionale per la Critica/Storia dell’Arte 2020 ad Antonio Paolucci, Storico dell’Arte, già Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino e direttore dei Musei Vaticani. Il premio riservato Al Giornalismo d’Arte è andato invece al giornalista del TG2, Adriano Monti Buzzetti Colella.

“Nonostante la pandemia il Premio Sulmona di giornalismo non si è fermato”, ha spiegato il presidente della giuria Paolo Corsini, “E’ stato proprio in questi mesi difficili che è tornato centrale il ruolo del giornalismo e della corretta informazione. I premiati di quest’anno sono colleghi che si sono particolarmente distinti con il loro lavoro e negli ultimi mesi hanno dimostrato un forte attaccamento alla professione, facendo arrivare al grande pubblico notizie certe e verificate, combattendo così il dilagare delle fake news. Inoltre, abbiamo inaugurato una speciale sezione dedicata alla satira, settore che grazie al web e ai social network ha avuto un notevole rilancio. Adesso l’edizione sarà sul web, ma l’obiettivo è quello di avere presto tutti i premiati a Sulmona, non appena si tornerà alla normalità, per un convegno e per rendere anche omaggio a Gaetano Pallozzi, che con la sua capacità e caparbietà ha creato questa manifestazione, che continua grazie all’insostituibile lavoro svolto dal presidente Raffaele Giannantonio e dai suoi collaboratori”.

Il Premio Sulmona 2020 di giornalismo per la sezione “radio tv” viene conferito alla giornalista e conduttrice di “Stasera Italia Weekend” (Rete 4), Veronica Gentili per aver introdotto nella conduzione del talk show uno stile e un linguaggio moderno, in grado di avvicinare anche i più giovani agli argomenti di politica e di attualità. La giornalista, che collabora anche con Il Fatto Quotidiano, è diventata un punto di riferimento per il grande pubblico”. Durante il periodo estivo ha condotto tutti i giorni, per 99 puntate, “Stasera Italia Estate”. Di recente ha pubblicato il libro “Gli immutabili” (La Nave di Teseo).

Premio per la sezione “Radio e Tv” anche al Direttore di Rai News 24, Andrea Vianello per il contributo al giornalismo italiano, come conduttore di trasmissioni popolari al grande pubblico (Radio Anch’io, Mi Manda Rai 3 e Agorà), trovando anche nuovi linguaggi nel racconto sportivo (Rabona su Rai 3). Esperienze e linguaggi che caratterizzano la sua direzione di Rai News 24, il canale all news della tv di Stato.

Infine, il premio speciale per la satira viene assegnato a Federico Palmaroli (Osho), noto al grande pubblico per essere l’autore delle vignette di satira politica più seguite in questo periodo. Una firma – #lepiùbellefrasidiosho – diventata virale, inondando i social network e le principali applicazioni di messaggistica. Palmaroli, che ha oltre 1 milione di follower sui social network, entra nel cuore dei lettori rileggendo i politici con strepitose dosi di sarcasmo e l’amara ironia romana che graffia e spiega tutto con un sorriso, con uno slang romanesco un po’ rielaborato così da essere comprensibile da Milano e fino a Palermo.

Il presidente del Circolo d’Arte e cultura “Il Quadrivio”, Raffaele Giannantonio a nome della giuria del premio di arte contemporanea ha reso noto l’assegnazione del premio riservato ai critici e storici dell’arte. Il riconoscimento è andato al giornalista del TG2, Adriano Monti Buzzetti Colella “per l’impegno profuso negli ultimi anni nella promozione e valorizzazione della cultura e in particolare dell’arte moderna e contemporanea”.

L’attuale situazione determinata dalla diffusione del Covid19 ha obbligato l’organizzazione a rinunciare alla presenza del pubblico per le cerimonie di premiazione, che si potranno però seguire online. L’appuntamento è per le ore 17 di venerdì 4 (Premio Nazionale Cultura e Premio Nazionale Critica/Storia dell’Arte) e sabato 5 dicembre (Premio Sulmona Arte Contemporanea e Premio Nazionale Giornalismo), su Onda TV – canale 18 del digitale terrestre (Abruzzo), in streaming su www.ondatv.tv e sulla pagina facebook Onda Tv, su APK TV in streaming su http://apktv.it – Canale 1 e sulla pagina facebook Premio Sulmona Official.

Download in PDF©