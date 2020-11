PREMIO SULMONA: MENZIONE SPECIALE DI MERITO ALL’AQUILANO CICCOZZI

SULMONA – Giancarlo Ciccozzi riceve la menzione speciale di merito in memoria di “Gaetano Pallozzi”, un’importante riconoscimento in uno dei premi più longevi e prestigiosi del panorama artistico internazionale. L’opera della serie Trasposizioni, verso l’essenza (opera pittorica e scultura di grandi dimensioni)è attualmente esposta al Polo Museale Diocesano di Sulmona per la 47^ edizione della Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea per Gaetano Pallozzi.

L’appuntamento è alle ore 17 di venerdì 4 (Premio Nazionale Cultura e Premio Nazionale Critica/Storia dell’Arte) e sabato 5 dicembre (Premio Sulmona Arte Contemporanea e Premio Nazionale Giornalismo), su Onda TV – canale 18 del digitale terrestre (Abruzzo), in streaming su www.ondatv.tv e sulla pagina facebook Onda Tv, su APK TV in streaming su http://apktv.it – Canale 1 e sulla pagina facebook Premio Sulmona Official.

Nella sua brillante carriera Giancarlo Ciccozzi ha partecipato a tantissime esposizioni internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti, e citandone qualcuna tra le ultime, quella di Scope Miami in California, Metropolitan Pavilion di New York, per arrivare alle ultime, recentissime presso l’Art Hub Al Kathee di Abu Dhabi e presso Al Fhaidi Historical di Dubai. A gennaio si rinnoverà la mostra nella fiera d’arte contemporanea Art Innsbruck in Austria con la Prince Art Gallery di Armando Principe.

Il Presidente, professor Raffaele Giannantonio e la giuria composta da Vincenzo Le Pera, Maurizio Vitiello, Vittorio Sgarbi, Cosimo Savastano, Giorgio Di Genova, Duccio Trombadori, Cosimo Savastano, Marcello Guido Lucci, Carlo Fabrizio Carli e Roberto Di Giampaolo, hanno fatto i più vivi complimenti al maestro Ciccozzi, con l’augurio di una prosecuzione della sua brillante carriera artistica.

Premio di eccellenza tutto abruzzese, il Premio Sulmona, si conferma nuovamente in un ruolo di primo piano nell’arte e la cultura a livello internazionale. Come spiega anche il prof. Vittorio Sgarbi, presidente onorario della manifestazione, dopo la Biennale di Venezia e La Quadriennale di Roma,rimane uno degli eventi culturali più antichi e importanti sul territorio italiano. Il maestro Ciccozzi, onorato di aver ricevuto questo importantissimo riconoscimentoci ricorda la straordinaria figura del fondatore del Premio Sulmona che “va in scena” da ben 47 anni or sono.

“Dedicargli un premio alla memoria non è stato soltanto un atto dovuto, ma un intimo riconoscimento per ricordare la sua tenacia e la sua lucida consapevolezza degli enormi sacrifici portati avanti fino alla veneranda età di 95 anni. Il mistero insondabile della morte ha sempre attratto le anime più sensibili e profonde; la storia ci ha insegnato a custodire i misteri e ad apprendere i simboli. La figura di Gaetano, quindi, non è solo un ricordo, ma è un simbolo, uno stimolo concreto che invita al coraggio e al sacrificio, soprattutto in questo periodo pieno di difficoltà, non solo per l’arte, ma anche per la vita reale di ognuno di noi”, dice.

In aprile, la notizia della scomparsa del fondatore del Circolo di arte e cultura “Il Quadrivio”, intimo amico di Vittorio Sgarbi, ha suscitato sia in Italia che all’estero, la commozione e il cordoglio di artisti, amici, concittadini, giornalisti ed esponenti del mondo politico.

Download in PDF©