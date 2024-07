PREMIO ZILLI: SABATO A FANO ADRIANO CERIMONIA PREMIAZIONE CON GRANDI PROTAGONISTI DEL GIORNALISMO

TERAMO – Il Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo, per il terzo anno si prepara a vivere la sua giornata più importante e attesa.

Sabato 20 luglio, alle ore 18:00, l’incantevole Eremo dell’Annunziata di Fano Adriano sarà palcoscenico della Cerimonia di premiazione presentata dalla giornalista Monica Setta che chiamerà sul palco per la consegna dell’ambito riconoscimento i giornalisti scelti dalla giuria presieduta da Marcello Sorgi: Anna Zafesova, Nello Rega, Maria Rosaria La Morgia, Enrico Galletti, Valerio Nicolosi, Lucio Caracciolo.

Questo premio prestigioso, diretto da Simone Gambacorta, nato dalla volontà dell’Associazione Premio Giuseppe Zilli in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo vedrà la partecipazione di illustri ospiti e personalità del mondo culturale e giornalistico, presenti non solo per celebrare i premiati, ma anche per riflettere sull’importanza dell’etica giornalistica e sull’eredità culturale che il Premio intende promuovere.

In questa terza edizione diversi sono gli eventi formativi che arricchiranno il programma: sabato mattina alle ore 10 la cooperativa di comunità Fanesia in collaborazione con Officine del Gran Sasso organizza il convegno “Ri-Coltivare il Paese: paesaggio, cultura ed economia del cibo sostenibile”, una riflessione sulla necessità di preservare orti e terreni coltivati nelle aree interne e montane.

Nel pomeriggio di sabato 20 luglio alle ore 16:30, l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e l’Associazione Giuseppe Zilli promuovono un incontro dedicato alla “Carta di Pescasseroli, deontologia del giornalismo ambientale” recentemente adottata dall’Ordine Nazionale. Questo appuntamento offrirà una preziosa occasione di approfondimento e dibattito, mettendo in luce le responsabilità e le sfide legate alla narrazione delle questioni ambientali.

Il programma formativo proseguirà il giorno successivocon un occhio ai nuovi strumenti del giornalismo: domenica 21 luglio a partire dalle ore 10 un focus sul “Mobile Journalism con visita guidata al borgo, alla scoperta di antichi mestieri. Tecnica della narrazione per immagini con lo smartphone”, il workshop dedicato alla narrazione del territorio e del suo patrimonio culturale, prevede anche dimostrazioni delle tradizioni artigianali e la scoperta delle sue eccellenze gastronomiche.

Come ogni anno la Cerimonia di premiazione, ad ingresso gratuito, prevede un numero limitato di ospiti, pertanto per accedere all’Eremo sarà necessario prenotarsi sul sito del premio www.premiogiuseppezilli.it.

Info www.premiogiuseppezilli.it – www.comune.fanoadriano.te.it – info@premiogiuseppezilli.it