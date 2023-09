PRESENTATA A SULMONA LA STAGIONE DELLA CAMERATA MUSICALE: TURANDOT E VEDOVA ALLEGRA, JAZZ, DANZA

SULMONA – Con il nuovo calendario di appuntamenti della Camerata Musicale, tra le più antiche e prestigiose Istituzioni culturali della città, prende il via la stagione musicale al Teatro “Caniglia” di Sulmona in provincia dell’Aquila.

Una proposta che abbraccia la musica nelle sue più ampie espressioni, dal classico al Jazz al pop, in una ricca offerta di intrattenimento dove non manca la danza classica, moderna, acrobatica, fino al mimo. Lo spettacolo di qualità prima di tutto dove la musica è preponderante con attenzione alle esigenze degli appassionati, ma con l’occhio ai nuovi gusti e alle contaminazioni in un cartellone di ampio respiro che concilia il rispetto della tradizione con le esigenze di un pubblico sempre più vario per età, gusti e aspettative. Dopo aver concluso una stagione con oltre 13 mila presenze ora si guarda a nuovi obiettivi. “E’ grazie alla presenza e all’attività della Camerata Musicale Sulmonese- dice il sindaco Gianfranco Di Piero- che tanti cittadini si avvicinano e si appassionano all’arte musicale, godendo ogni anno di spettacoli di altissimo livello.”

“Un programma dinamico e di qualità, che attinge alle novità del panorama nazionale ed internazionale grazie ad uno sforzo economico ed organizzativo che questa città merita e sarà in grado di apprezzare – dice il Direttore Artisticosu quest’anno al suo 10° mandato – Negli ultimi anni stiamo effettuando un vero e proprio restyling necessario per raggiungere nuovi traguardi, adeguandoci ai molteplici parametri ministeriali abbiamo messo in campo vari progetti: VagaLuna Festival, la rassegna estiva di musica da camera, itinerante nel nostro comprensorio, per assicurare la diffusione della cultura musicale di qualità in vari borghi peligni e dell’alto sangro; da quattro anni realizziamo la Stagione Concertistica al Teatro F.P.Tosti di Castel di Sangro e abbiamo dato il via al Maggio Organistico per la valorizzazione del patrimonio storico di questo affascinante e antico strumento.

Ci sono poi i Concerti del Giovedì, nel Foyer del Teatro Caniglia, dedicati ai giovani e giovanissimi musicisti e realizzati in collaborazione con i due Istituti Comprensivi cittadini, sedi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale, oltre alla Scuola Popolare di Musica di Sulmona e con la partecipazione del Lion’s Club. Ultimo progetto in via di realizzazione la transizione digitale: grazie al bando del PNRR, presto tutto il materiale della documentazione storica (oltre 1500 concerti, locandine, foto e documenti rari) verrà digitalizzato e pubblicato su un portale interamente rinnovato per una maggior facilità di consultazione e per l’acquisto di biglietti, è previsto inoltre il rinnovo di tutto l’ufficio verso il digitale di ultima generazione”.

Un concerto straordinario, fuori programma e a ingresso libero, precederà l’apertura di stagione: mercoledì 11 ottobre alle ore 18,00 al Teatro Caniglia l’Orchestra d’archi dell’Ucraina Kyiv Virtuosi eseguirà musiche di Vivaldi (Concerto per quattro violini in si minore RV 580, 10), Mozart (Divertimento in si bemolle maggiore KV 137) e Alexey Shor (Concerto per pianoforte e orchestra n.1, re minore). Nel calendario della nuova stagione 15 ottobre – 7 aprile sono 24 gli appuntamenti nella preziosa cornice del Teatro Caniglia. 719 gli artisti coinvolti, 10 orchestre, 17 solisti, 2 spettacoli di danza con 40 artisti, 7 formazioni musicali, 1 coro Gospell di 40 elementi.

Due gli allestimenti previsti: Turandot, l’opera incompiuta di Giacomo Puccini, a cura dell’Ateneo Internazionale della Lirica nella messa in scena con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli, il Coro dell’ Opera di Parma e la regia di Alessadro Brachetti. Sarà un omaggio al compositore toscano considerato uno dei maggiori e più significativi operisti di tutti i tempi, nell’anniversario della sua morte. Per il secondo allestimento, dopo cinque anni di assenza, torna l’operetta con La Vedova Allegra.

La 71a stagione della Camerata ha inizio domenica 15 ottobre alle ore 17.30 con il concerto inaugurale affidato all’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia diretta da Paolo Paroni e con Leonora Armellini violoncello solista. In programma Schumann (Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54) e Beethoven (Sinfonia n. 3 in mi bem. maggiore, op. 55 “Eroica”).l L’ Ensemble a plettro M.Giusti (mandolini, mandole, chitarra e contrabbasso) rende Omaggio a Mario Giusti, Special guest Carlo Aonzo (22 ottobre).

Domenica 5 novembre L’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Gudni Emilsson con Shiran Wang pianoforte Gaetano Di Bacco al sassofono con un programma di musiche di Rachmaninov, Rossini, Molinelli.

E ancora una particolarità, l’ Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis, violoncello Ettore Pagano, per un programma di “Compositrici e compositori a confronto” (18 febbraio). In questa stagione molti gli “special guest”: Richard Galliano definito il poeta della fisarmonica, compositore e virtuoso di fisarmonica e bandoneon, torna a esibirsi a Sulmona dopo 10 anni di assenza (12 novembre); Nicola Piovani si presenta con Note a margine…un “Racconto autobiografico in musica narrato al pianoforte” con Marina Cesari ,Marco Loddo al contrabbasso (10 dicembre); una serata con I Grandi Maestri, Alessio Bidoli violino e Bruno Canino pianoforte (21 gennaio); in occasione del Giorno della Memoria, il 28 gennaio Francesco Nicolosi pianoforte e Stefano Valanzuolo testo e voce narrante, propongono La Musica Miracolosa: Storia e leggenda di Wladyslaw Szpilman, Il pianista del ghetto di Varsavia. Wiener Klavierquintet ,quintetto di pianoforte e archi per musiche di L. Boccherini, Wolf-Ferrari e R. Schumann (25 Febbraio).

La musica rock pop e Jazz entra di prepotenza nella seconda parte del calendario(4 febbraio) con le grandi canzoni di Mina e Dalla in versione jazz: “Le milile bolle blu” con Stefano Di Battista & Nicky Nicolai, al pianoforte Andrea Rea, al contrabbasso Daniele Sorrentino e Luigi del Prete alla batteria.

Il 3 marzo Tullio De Piscopo e Tony Esposito sono gli ospiti speciali di Un’orchestra Per Pino Daniele, un concerto per voci, solisti, pianoforte e orchestra, arrangiatore e direttore è Antonello Capuano. Per lo spazio dedicato ai giovani si riconfermano con successo i Concerti del Giovedì nel Foyer del Teatro Caniglia a partire dal 2, 9 e 16 novembre per concludersi sul palcoscenico del Cinema Pacifico il giovedì 23 novembre, quando saranno protagonisti i giovani artisti degli Istituti Comprensivi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale”Mazzini-Capograssi” e “P.Serafini-L. di Stefano” di Sulmona.

Tre date da non perdere che il pubblico troverà raggruppate nell’offerta della Xcard: il 26 dicembre tradizionale Concerto Di Natale proposto dal Virginia State Gospel Choir per una imperdibile, magnetica atmosfera di festa.

Lunedì 1° gennaio bollicine di auguri per il Concerto Di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica di Odessa diretta da Hobart Earle . Concerto realizzato in collaborazione con Terre d’Amore.

Completa il tris, domenica 14 gennaio, la magia della favola: Lo Schiaccianoci del Russian Classical Ballet .Musiche di P.I.Čajkovskij su coreografie di Marius Petipa.

Ma c’è un altro spettacolo di danza che farà incantare spettatori di ogni età. Finalmente (domenica 10 marzo) al Teatro Caniglia arriva il fantasmagorico Alice in Wonderland e le geometrie del Sogno, tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol e rielaborato nell’impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev. Un gruppo di trenta artisti eccezionali: ballerini internazionali, acrobati, illusionisti, contorsionisti, e spettacolari performance tra luci, costumi colorati e proiezioni in 3D per raccontare una delle fiabe più amate da bimbi e adulti.

La danza è anche protagonista dell’appuntamento con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno (26 novembre) diretta da Francesco D’arcangelo per un godibile Dancing Concert con le danze più celebri del repertorio sinfonico.

Gran finale di stagione domenica 7 aprile con uno speciale evento (120 musicisti in scena) dedicato all’anniversario del terremoto dell’Aquila. L’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Pasquale Veleno, con il Coro dell’Accademia, Coro della Virgola e Corale Novantanove, maestri di coro Ettore Maria del Romano e Pasquale Veleno. Il ruolo del soprano sarà affidato al finalista del Concorso M. Caniglia ottobre2024. In programma musiche di F. Mendelssohn Bartholdy. L’evento proposto in data unica in Abruzzo, a Sulmona e L’Aquila.