PRESENTATA SVEVA LA NUOVA MASCOTTE DELL’AQUILA CALCIO TRA I TIFOSI IN FESTA

L’AQUILA – Si chiama Sveva la nuova mascotte rosso blu. Sveva è stata presentata in occasione del primo compleanno dell’Official Store in Corso Vittorio Emanuele. Una bellissima festa per spegnere la prima candelina dello store, divenuto punto di riferimento di tifosi e sportivi. La sorpresa più bella è stata proprio la mascotte, che ha fatto il suo ingresso tra i bambini della scuola calcio dell’Academy che hanno votato il nome, scelto dalla rosa dei tre che erano stati in precedenza proposti dai tifosi. Sveva ha battuto la concorrenza di Imma e Rivera.

La società aveva chiesto di proporre dei nomi che avessero una connotazione territoriale. Sveva è un rimando al logo de L’Aquila 1927 ideato dai tifosi, realizzato e presentato alla città nel 2018, che rappresenta L’Aquila di Svevia, quella civica dello stemma comunale, che sormonta uno scudo medievale a difesa del nostro nome, dei colori rosso blu e del pallone di cuoio, simbolo del calcio passato. La mascotte rosso blu è stata letteralmente presa dall’assalto dai bambini, per foto e video anche con i giocatori della prima squadra in una serata piena di novità. Lo store si è arricchito infatti di un bellissimo ledwall che affaccia sul corso, grazie a Sipros. In questo modo le immagini più belle della squadra della gente saranno nel passeggio di aquilani e turisti. I