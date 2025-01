PRESENTATO AL SINDACO BIONDI IL CALENDARIO 2025 DEL NUOVO BASKET AQUILANO

L’AQUILA – Presentata al Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, nella residenza municipale di Palazzo Margherita, l’edizione 2025 del Calendario Artistico del Nuovo Basket Aquilano e della Scuola Minibasket L’Aquila. Il Calendario del club del PalaAngeli rappresenta da anni un oggetto divenuto un biglietto da visita della città dell’Aquila in campo sportivo e sociale, richiesto infatti da tantissime società non solo italiane. Quest’anno a fare da sfondo ai circa 250 tesserati del club, dai 5 anni ai seniores con tutto il numeroso Staff Tecnico, atletico, medico-riabilitativo e dirigenziale, lo scenario del PalaAngeli, divenuto ormai un riferimento nazionale di identificazione delle attività cestistiche e sportive in generale della nostra città.

Il Presidente del Nuovo Basket Aquilano, Roberto Nardecchia, ha illustrato al primo cittadino l’attività del club, a cominciare dalla stagione che sta vivendo la prima squadra, in piena corsa per il raggiungimento dei playoffs del Campionato di SERIE B Interregionale, con un grandissimo interesse suscitato nel mondo sportivo, e non solo, cittadino e con l’impianto di Sant’Elia sempre completamente esaurito. Importante focus di attenzione anche sull’intensissima attività del Settore Giovanile del club, quest’anno con partecipazioni da record ai campionati ufficiali federali (in alcune categorie con due formazioni iscritte) nei quali ben 10 squadre ogni settimana rappresentano L’Aquila con forte senso di identità e con altrettanta valenza.

Esposta anche l’attività del Settore Minibasket, dai 5 ai 10 anni, con i sei gruppi in piena opera al PalaAngeli e quella nazionale ed internazionale, con la partecipazione prevista nel 2025 a numerosissimi eventi e Tornei di carattere italiano ed europeo, con l’organizzazione a L’Aquila nel mese di Aprile dei lavori dell’Assemblea Generale della Federazione Internazionale Sport Educativi, con decine di rappresentanti da ogni nazione continentale, la partecipazione in Luglio con il nome Italia a Budapest alla 75^ edizione dei Giochi internazionali giovanili Under 17 Ficep/Fisec e la decima edizione a Settembre a L’Aquila del Torneo Internazionale degli Angeli.