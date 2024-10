PRESENTATO ALL’AQUILA “BOOSTCAMP”, PROGRAMMA PER FORMARE GIOVANI IMPRENDITORI

L’AQUILA -Presentato questa mattina all’Aquila, presso la sede della Fondazione Carispaq, BoostCamp programma di formazione sulla cultura e creazione di impresa destinato ai laureandi, laureati e giovani talenti della provincia dell’Aquila. Il progetto ideato da BoostAbruzzo, l’associazione che connette talenti abruzzesi in tutto il mondo presieduta da Fabrizio Palmucci AD Impactivise Advisors Ltd Londra, è sostenuto dalla Fondazione Carispaq in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila.

L’obiettivo è quello di offrire nuove opportunità di crescita agli studenti, ai ricercatori e agli imprenditori abruzzesi ampliando le iniziative di mentorship. Questa mattina, infatti, sono stati siglati gli accordi tra le tre realtà ed è stato illustrato il programma intensivo BoostCamp. BoostAbruzzo è un network di professionisti di origine abruzzese con posizioni di rilievo in Istituzioni e Aziende, che mettono a disposizione dei giovani le loro esperienze internazionali per promuove l’imprenditoria, la creatività e innovazione in Abruzzo.

Questa mattina proprio a L’Aquila ha tenuto il meeting annuale dell’Advisory Board. BoostCamp è un programma gratuito e all’Aquila si articolerà su 5 sessioni formative (Basi di imprenditoria;Business development; Strategy&Evaluation; Piching; Scalability&Foundraising) a favore dei giovani che si svolgeranno presso la sede della Fondazione Carispaq sul tema della creazione, sviluppo e consolidamento di impresa con l’obiettivo di valorizzare idee ed innovazioni nascenti facendole camminare di pari passo con le correnti attuali di mercato. BoostCamp offrirà ai partecipanti l’opportunità di: * Apprendere da esperti del settore * Sviluppare un business plan solido * Affinare le proprie competenze di pitching * Accedere a una rete di mentor e investitori L’incontro è stato aperto dai saluti del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dal Vice Presidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi.

Hanno partecipato il Segretario Generale della Fondazione David Iagnemma, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria industriale, dell’informazione e dell’economia dell’Università dell’Aquila Vincenzo Stornelli e il professore Luciano Fratocchi referente di ateneo per il trasferimento tecnologico, promozione di attività di ricerca in conto terzi e creazione di impresa.

Il programma BoostCamp è stato illustrato dal Presidente di BoostAbruzzo Fabrizio Palmucci AD Impactivise Advisors Ltd Londra, da Alessia Di Loreto , board member e Project Officer, Hadea Bruxxeles e da Stefano Renzetti Board member e Deputy GM, Corporate VP HR Bosch Group South Europe – Milano. Da lunedì 14 ottobre e fino al 15 gennaio 2025 si potrà partecipare alla campagna di reclutamento BoostCamp.