PRESENTATO UN NUOVO TRENO ELETTRICO REGIONALE: CIRCOLERA’ DA OGGI SULLA PESCARA-SULMONA

PESCARA – Presentato questa mattina alla stazione di Pescara Centrale un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che circolerà già da oggi sulla linea Adriatica e sulla Pescara-Sulmona.

Intervenuti alla consegna il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e Maria Annunziata Giaconia, direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia. Presenti anche Umberto De Annuntiis, assessore regionale ai Trasporti ed alle Infrastrutture e Bruna Di Domenico, direttore regionale Abruzzo di Trenitalia.

“Con il treno presentato oggi a Pescara sale a 18 il numero dei treni monopiano di ultima generazione in circolazione in Abruzzo (10 elettrici e 8 ad alimentazione diesel), che hanno già contribuito ad innalzare gli standard qualitativi del servizio offerto (92,5% è l’indice di puntualità registrata dai treni Regionali e il 96,4% dei clienti ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza di viaggio) e ad abbassare l’età media dei convogli abruzzesi. Un percorso di crescita qualitativa destinato a proseguire grazie all’ampio programma di investimenti previsti dal nuovo Contratto di Servizio decennale firmato nel dicembre del 2023 con la Regione Abruzzo, finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore di pendolari e turisti”.

“Un piano che include investimenti per oltre 181 milioni di euro, dei quali 152,6 a carico di Trenitalia e 28,8 milioni cofinanziati da Regione Abruzzo (con fondi PNRR per oltre 16 milioni e la restante parte con fondi ministeriali). Più di 34 milioni di euro sono dedicati all’acquisto di 5 nuovi treni made in Italy di ultima generazione, che contribuiranno ad abbassare ulteriormente l’età media dei convogli in circolazione in Abruzzo, che dai 20 anni del 2023 scenderà ai 15 del 2027. Il treno consegnato oggi è proprio il primo dei nuovi convogli previsti dal Contratto di Servizio 2023 – 2033: altri tre ne arriveranno entro il 2025 e un altro nel 2026”.

IL TRENO MONOPIANO ELETTRICO- Elettrico, monopiano, dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h. Ospita circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere. Fino a 12 posti per le bici al seguito del passeggero, con possibilità di ricarica per quelle elettriche. Consumi energetici ridotti del 30%, riciclabilità fino al 97%, maggiori servizi di bordo ed elevati livelli di comfort – una ulteriore implementazione tecnologica che lo rende idoneo anche a viaggiare su reti attrezzate con sistema ERTMS (*). (*) L’ERTMS (European Railway Traffic Management System) è il più evoluto sistema di RFI per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, che innalza le prestazioni delle linee. Comfort – Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di PC, tablet e cellulari. L’illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini che consentono un maggior ingresso di luce naturale.

La circolazione dei passeggeri è facilitata da ampi corridoi adatti alle persone a ridotta mobilità, per le quali sono presenti due postazioni dedicate collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno. Sicurezza a bordo – Maggiore sicurezza a bordo grazie a un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza live con visualizzazione in tempo reale delle immagini sui monitor delle vetture. Sostenibilità – I nuovi Pop rispondono alla politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97 per cento. Consumano il 30 per cento di energia in meno rispetto alla precedente generazione. Nessun solvente o altra sostanza chimica tossica sono utilizzati nel processo di produzione dei treni. I sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione sono regolati in funzione del numero dei passeggeri. La chiusura delle porte è programmata al fine di evitare la dispersione termica. L’illuminazione per i passeggeri, a LED, si regola automaticamente sulla base della luce esterna.

I NUMERI DEL REGIONALE IN ABRUZZO In Regione circolano: dal lunedì al venerdì 167 treni al giorno, con circa 70 mila posti totali offerti e circa 700 posti bici il sabato, 134 treni, con oltre 66 mila posti totali offerti e circa 850 posti bici la domenica e festivi, 61 treni, con circa 37 mila posti totali offerti e circa 700 posti bici. Per incentivare l’utilizzo del treno anche per chi arriva in regione con l’aereo, Regionale ha attivato nel 2022 il Pescara Airlink, servizio bus, acquistabile in un’unica soluzione su tutti i canali di Trenitalia congiuntamente al biglietto del treno, che prevede 23 collegamenti diretti al giorno tra la stazione Centrale e l’aeroporto d’Abruzzo “Pasquale Liberi”. Gradimento in costante crescita: 4500 viaggiatori nel 2023 e già 4000 da gennaio ad ottobre di quest’anno. Per collegare anche i centri storici di interesse turistico e servizi di interesse pubblico come ospedali ed università, non raggiungibili direttamente con il treno, Regionale, in collaborazione con le imprese territoriali di trasporto pubblico locale, completa la propria offerta assicurando soluzioni di viaggio intermodali su L’Aquila, Chieti, Teramo e Avezzano. L’offerta intermodale abruzzese conta quasi 600 soluzioni di viaggio combinate Regionale+Link, con partenze e arrivi dei bus dai piazzali antistanti le stazioni, con orari coordinati a quelli dei treni, acquistabili in un’unica soluzione sui canali di acquistoTrenitalia.