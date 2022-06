PRESENTAZIONE “ABRUZZO SAURO”: SABATO CONFEFERENZA STAMPA PARCO SIMON BOLIVAR

TERAMO – È convocata la conferenza stampa di presentazione del parco a tema ” Abruzzo Sauro ” per domani, sabati 18 giugno, ore 11 presso il parco Simon Bolivar a Notaresco. Abruzzo Sauro è una nuova realtà attrattiva per l’offerta turistica della nostra regione e rappresenta un volano per l’economia e lo sviluppo del territorio, con conseguente crescita delle attività connesse al settore.

Parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale con delega al turismo, Daniele D’Amario, il presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, e il consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio.