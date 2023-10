PRESENTAZIONE LIBRO VANNACCI A PESCARA: I GIOVANI LEGHISTI CON D’INCECCO

PESCARA – “Esprimiamo totale sostegno e vicinanza al consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, diventato bersaglio da giorni di numerosi messaggi di odio e attacchi dalla sinistra”.

La Lega Giovani – dichiarano in una nota la responsabile per la provincia di Pescara, Giada Di Muzio, e il coordinatore regionale del movimento giovanile leghista, Nino Critelli – si schiererà sempre dalla parte della libertà di parola e di espressione. Il generale Vannacci, come qualsiasi cittadino, ha tutto il diritto di scrivere e presentare il proprio libro per l’Italia e, quindi, anche a Pescara. Bene ha fatto il Consigliere D’Incecco a rendere possibile un evento culturale e, anzi, è da sottolineare come non abbia impiegato fondi pubblici per la prenotazione della Sala consiliare, bensì i propri.

La sinistra cominci a pensare ai veri problemi del Paese e se non le aggrada quello del generale Vannacci si legga un altro libro”.